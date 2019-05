Le SAGE sera promulgué début 2020

Le conseil des ministres a fait le point sur le processus d’élaboration du Schéma d’aménagement général. La troisième phase d’étude est maintenant enclenchée. Le PADD au niveau du Pays, puis le SAGE seront formalisés par une loi du Pays présentée à la fin de l’année à l’assemblée.

Pour rappel, le comité de pilotage du SAGE a approuvé le 5 avril dernier les différentes orientations prises, autour de trois axes majeurs :

La position de Polynésie française entre l’Asie et les Amériques, le développement des liaisons internationales et les politiques innovantes en réponse à l’insularité et en matière de de transition énergétique. L’inversion du flux migratoire en favorisant un développement équilibré des cinq archipels, et le renforcement des liaisons interinsulaires en particulier aux Australes et aux Tuamotu. Le renforcement de l’attractivité de Tahiti et des Îles-du-Vent, par un rééquilibrage entre espaces urbanisés, activités économiques, lieux de culture et de loisir.

Les principaux grands projets structurants retenus par le COPIL sont :

Le Village tahitien

Un « parc naturel » dans les communes du Sud de Tahiti

La promotion de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO du marae de Taputapuatea et la perspective de la reconnaissance par l’UNESCO du patrimoine naturel et humain des Marquises

L’ouverture à l’international de l’aéroport de Nuku Hiva, dans un format « régional » tourné vers Hawaii

Le développement de la filière thon aux Marquises

La construction d’un aéroport de dégagement à Rangiroa, et à partir de cette structure, le développement du secteur touristique dans la partie Ouest de l’archipel

Le développement de l’aquaculture dans les Tuamotu de l’Est, à partir de la base de Hao

Le renforcement de la capacité d’accueil des jets privés à Bora Bora.

La construction à Tahiti d’un centre de mémoire et de l’innovation, développé en réseau dans tous les archipels.

Début de la dernière phase d’élaboration du SAGE

La troisième phase d’étude est désormais lancée et se poursuivra jusqu’en 2020. Il s’agit de la rédaction des pièces définitives du SAGE, la production de cartographies, de synthèses et de documents cadres et juridiques. Une enquête publique sera réalisée et l’approbation des institutions sera demandée.

Le PADD du Pays devrait être achevé d’ici la fin du mois de septembre 2019. À ce moment-là, le dossier du SAGE pourra être ouvert à l’enquête publique et à la consultation du Conseil économique, social et culturel. Le vote à l’assemblée de la Polynésie française suivra au mois de décembre 2019 et la promulgation du SAGE pourra être annoncée au début de l’année 2020.

