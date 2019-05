Médecin traitant, parcours et paniers de soins : les arrêtés sont pris

Le conseil des ministres a pris aujourd’hui trois arrêtés définissant les modalités de désignation du médecin traitant, les conditions de prise en charge par les régimes de protection sociale du parcours de soins, et les premiers paniers de soins.

Fin 2017, le syndicat des médecins libéraux de Polynésie avait attaqué la réforme dont sont issus ces trois arrêtés. Le conseil d’État avait alors censuré la réforme du médecin traitant, qui devait instaurer un ticket modérateur plus cher en cas de changement de praticien pour éviter un coûteux « nomadisme médical ». Une nouvelle version du texte avait été adoptée en avril 2018.

Aujourd’hui il est donc question de la désignation d’un médecin traitant via un formulaire remis lors de la consultation à tout assuré âgé de plus de 16 ans. Il est également possible de changer de médecin à tout moment. La désignation doit se faire dans un délai de 8 jours, en cas de dépassement la désignation du médecin traitant sera effective à la date de l’envoi ou du dépôt du formulaire auprès des organismes de gestion de l’assuré.

Le médecin traitant, lorsqu’il est consulté, identifie le besoin médical et organise un parcours de soins coordonnés. Ce sont les soins prescrits par le médecin traitant, ce qui garantit d’une part un suivi adapté à l’état de santé du patient par un médecin qui le connaît bien, et d’autre part un meilleur remboursement. En effet, à partir du 1er janvier 2020, en cas de consultations ou de prescriptions effectuées en dehors du parcours de soins coordonnés, la somme restant à la charge du patient sera majorée de 20 %.

Enfin, les premiers paniers de soins concernent le rhumatisme articulaire aigu, l’insuffisance coronarienne chronique stable, et l’hypertension artérielle essentielle de l’adulte. Les prescriptions prévues par ces paniers de soins sont prises en charge dans le cadre du parcours de soins coordonnés.