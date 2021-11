Le Salon Beauté & Bien-Être démarre en pleine forme

Ce jeudi férié marquait la première journée du Salon Beauté & Bien-Être qui rassemble plus de 100 exposants et se poursuit jusqu’à dimanche. Le public était au rendez-vous pour découvrir de nombreuses nouveautés, se faire plaisir et faire les premières courses de Noël.

Belle affluence ce jeudi sur l’esplanade de To’ata : des badauds heureux de retrouver ce salon consacré au bien-être sous toutes ses formes, et des exposants ravis de renouer les liens avec la clientèle après de longs mois d’absence. Jusqu’à dimanche soir, le Salon Beauté & Bien-Être propose plus de 100 façons de se sentir bien, de se sentir belle, de faire plaisir à ceux qu’on aime.

Si le public retrouve des marques connues, il découvre aussi de nombreuses nouveautés. La crise covid a suscité des vocations et des nouvelles idées. C’est le cas de Tahiti Candles, créé en février 2020 par Linda Temzi, et qui propose 41 fragrances inspirées par la Polynésie.

La cryothérapie est aussi l’une des grandes nouveautés du salon. Elle est loin d’être réservée aux sportifs, grâce à la machine portative que Good Regen a amenée sur le salon. Nelly, la directrice, explique que la cryothérapie a des applications esthétiques aussi bien qu’anti-douleur.

La beauté naturelle et locale, c’est le credo de Rau Hotu Tahiti, une ligne complète de soins du visage et du corps créée par Tetautiare Toomaru. Elle a été surprise par le succès de cette première journée, au point qu’elle a du renouveler son stock dans la journée.

Habillement et bijouterie sont aussi au rendez-vous, et sur le stand de bijouterie fantaisie de Mareva Bling on est aussi très content de cette première journée, en compagnie de « plein de très beaux exposants ». Là aussi les clients commencent à penser à Noël, et profitent du salon pour faire leurs courses au cas où la situation sanitaire se dégrade et limite à nouveau les événements commerciaux et la circulation.