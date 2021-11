Les Jeux Olympiques de 2024 ont planté leurs drapeaux à Teahupo’o

Temps fort de la visite de la délégation du comité organisateur de Paris2024, la « tournée des drapeaux » : les drapeaux olympiques portés par trois surfeurs ont été plantés sur la plage de Teahupo’o ce jeudi matin, au cours d’une cérémonie qui rassemblait plusieurs membres du gouvernement, le Haut-commissaire et de nombreux élus locaux.

Le drapeau aux 5 anneaux, celui des Jeux paralympiques et celui de Paris2024 ont été remis à la commune de Teahupo’o et plantés dans le sable noir, face à la vague que les meilleurs surfeurs mondiaux affronteront en août 2024. Ils étaient portés par Michel Bourez, Jeremy Flores et Matehau Tetopata, pour qui voir arriver les JO dans sa commune natale est un rêve qui se réalise.

Après le orero retraçant l’histoire de la princesse surfeuse Veihatua, les allocutions de la maire de Teahupoo Roniu Poareu, « certaine que la population va relever le challenge qui nous attend », et du maire de Taiarapu-Ouest Tetuanui Hamblin, qui assure que le site sera « opérationnel en temps voulu » et a fait un « clin d’œil aux communes qui n’ont pas été retenues, je les invite à venir ici », le président du Pays a pris la parole : « Il n’y a que la France qui a osé déconcentrer une partie de ses jeux, pas à 500 km, mais à 16 000 km. C’est la première fois et jamais ça ne se reproduira ! (…) Je suis heureux pour ces jeunes. »

Quant à Étienne Thobois, directeur général de Paris2024, il reconnaît que l’idée d’amener les Jeux à Teahupo’o semblait « un peu dingue » mais qu’il s’agit de « mettre en avant ce que la France a de meilleur ». Il a comparé le mana ressenti à Teahupo’o à l’émotion qui l’avait saisi sur le stade d’Olympie en Grèce, berceau des Jeux : « c’est j’espère le début d’une grande aventure. »

« Nous ne bitumerons rien »

Il a été question, bien sûr, des inquiétudes des habitants sur les transformations que le site pourrait subir lors des épreuves de surf. Une réunion de travail avec la population s’était tenue la veille durant plus de deux heures et semble avoir répondu aux questions qu’elle se posait. Comme Dominique Sorain qui se dit persuadé que c’est « la richesse culturelle qui vit encore en harmonie avec une nature préservée » qui a séduit le comité olympique, Édouard Fritch rassure : « Il y a une espèce d’alignement des planètes avec le Cojo (Comité organisateur des Jeux olympiques, ndlr), eux non plus ne veulent pas qu’il y ait de mauvaises traces du passage des Jeux olympiques. Nous ne bitumerons rien. Il faut que Teahupo’o reste Teahupo’o.»