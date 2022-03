Le salon de l’habitat ouvre aujourd’hui

Le salon de l’habitat 2022 ouvre ses portes ce jeudi, jusqu’à dimanche 27 mars. Cette édition 2022 est placée « sous le signe de l’innovation » avec la participation de l’OPH et de la chambre des notaires entre autres. Conférences, ateliers et stand de garderies seront proposés gratuitement de 9 heures à 18 heures au parc expo de Mama’o.

Le rendez-vous annuel de tous les métiers du bâtiment et annexes se déclinera sur le thème de l’innovation : « matériaux,technologies, concepts innovants… inscrits dans une dynamique de développement économique et Eco responsable du Fenua. »

DB Tahiti organise ce salon visité chaque année par 20 000 visiteurs. Un espace est dédié aux conférences avec l’intervention de l’OPH et de la chambre des notaires notamment, pour interagir avec les visiteurs et exposer les innovations de leurs domaines. Un autre espace sera dédié aux animations autour du bricolage ou de la décoration par exemple. Et puis, pour permettre au public de découvrir l’ensemble du salon, un espace garderie avec des travaux manuels proposés aux enfants sera disponible du 25 au 27, ainsi qu’un food court.

Le salon de l’habitat sera ouvert du 24 au 27 mars au parc expo de mama’o.