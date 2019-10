Après le speed dating et le job dating, voici le stage dating : 7 minutes face à un représentant d’entreprise pour le convaincre d’intégrer un stagiaire. 23 candidats à une formation de cadre intermédiaire en hôtellerie vont ainsi rencontrer 9 hôteliers, pour une formation de 15 mois.

Le ministère du Tourisme et du Travail en charge de la formation professionnelle a confié au Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (Sefi) la mise en œuvre d’un formation de cadre intermédiaire en hôtellerie. Ses objectofs : développer de futurs cadres polynésiens de l’hôtellerie, les confronter aux différentes responsabilités qu’exerce un cadre intermédiaire, et exercer et mieux connaître l’ensemble des emplois existant dans une structure hôtelière.

Il s’agit de trouver des jeunes talents pour remplir des postes tels que chef réceptionniste ou gouvernante générale, c’est-à-dire des postes opérationnels mais qui demandent également des qualités de manager.

23 candidats, 7 minutes d’entretien, 15 mois de stage

Cette formation qui débutera le 19 novembre prochain, pour une durée de 15 mois, comporte des cours théoriques dispensés par By Consulting. Et elle comporte aussi 40 semaines de stage pratique à Tahiti et à l’étranger. 23 candidats, tous de niveau Bac, ont été préselectionnés par le Sefi selon leur expérience et leur motivation. Ils rencontreront jeudi matin les représentants des ressources humaines de 9 établissements hôteliers de Polynésie, pour des sessions de 7 minutes chacune.

Le Sefi n’exclut pas d’adapter le concept à d’autres domaines.