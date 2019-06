Première formation diplômante en permaculture à Tahiti

La ferme permacole Vaihuti Fresh organise, pour la première fois sur l’île de Tahiti, une formation diplômante en permaculture : le permaculture design certificate (PDC).

La permaculture, née dans les années 1970 en Australie, est une méthode qui consiste à concevoir, entre autres, des systèmes agricoles en s’inspirant du fonctionnement naturel des écosystèmes. Pratiquer la permaculture, chez soi ou à l’échelle commerciale, permet de répondre à de nombreux défis d’actualité: changement climatique, perte de la biodiversité, menace des intrants chimiques sur la santé du producteur et du consommateur, déforestation, érosion des sols, pollution des cours d’eaux et des lagons, etc.

Les formations diplômantes en permaculture telles que celle proposée par Vaihuti Fresh sont très prisées à travers le monde car elles permettent, en une quinzaine de jours seulement, d’appréhender toutes les bases nécessaires pour devenir un véritable permaculteur.

Chaque année, Thierry Lison de Loma, formateur agréé en permaculture et gérant de la ferme Vaihuti Fresh, organise un PDC à Raiatea. Cette année, suite à une forte demande, ce PDC est

organisé à Tahiti.

Cette formation de 72h (12 jours) aura lieu du 15 au 26 juillet 2019 à Papeete, au centre Vaima. Des visites de fermes permacoles à Tahiti sont également prévues pour contextualiser les enseignements acquis.

Infos pratiques :

• ÉCONOMIQUE : 130 000 CFP

Accès au 72h de formation + visite de fermes à Tahiti

• NORMAL : 140 000 CFP

Accès au 72h de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners healthy et échanges autour de la table

• PREMIUM : 170 000 CFP

Accès au 72h de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners + 1 semaine de pratique, nourri et logé à la ferme Vaihuti Fresh à Raiatea (billet d’avion compris)

Des offres spéciales sont également prévues:

• Réduction early birds de 10% pour toutes les personnes inscrites avant le 5 juillet 2019 ;

• Pour les 2 premiers étudiants inscrits, Vaihuti Fresh offre une réduction de 70% par formation.

Page Facebook de l’évènement:

https://www.facebook.com/events/2180014832119035/

Thierry Lison de Loma

Tél: 87 73 70 02

E-mail: [email protected]

