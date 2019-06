Les épreuves de surf des JO à Tahiti ? Le président du CIO n’est pas convaincu

Thomas Bach, ancien escrimeur allemand et président du Comité international olympique (CIO), a déclaré « Laissons Tahiti de côté » à propos de la candidature du fenua à l’organisation des épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024 de Paris

C’est le journal L’Équipe qui relate que mercredi, en conférence de presse, le président du CIO Thomas Bach à qui on demandait son avis sur la candidature de Tahiti, a répondu : « Je ne suis pas au courant des détails... Mais laissons Tahiti de côté ! Ce qui est clair dans le processus, c’est que si nous avons deux bonnes alternatives pour un sport particulier, et que l’une des deux donne aux athlètes la possibilité d’être plus près du coeur des Jeux et leur permet de mieux vivre la magie des Jeux, c’est celle-là que nous préférons. » Un avis que le comité organisateur des jeux devra forcément prendre en compte, estime le quotidien du sport qui cite Biarritz au Pays basque et La Torche en Bretagne comme sites possibles.

Jean-Christophe Rolland, membre du CIO et du conseil d’administration de Paris 2024 s’est montré plus diplomate : « Je n’ai pas les éléments pour statuer. Mais ça s’étudie et je ne vois pas pourquoi on ne l’étudierait pas ! Tahiti fait partie de la France, et c’est la France qui a les Jeux. Si ça fait sens et qu’à la fin de cette analyse, on trouve qu’il y a plus de pour que de contre, pourquoi pas ? Ne commençons pas par fermer les choses. Si ça se trouve, c’est complètement fou et l’analyse va montrer que ce n’est pas possible. Mais on ne ferme pas la porte avant de l’étudier. »