L’entrepreunariat à l’honneur dans un afterwork

TedXPapeete organise le mardi 5 novembre un afterwork consacré à l’entrepreunariat sur le thème « Quand innovation rime avec passion ». Comme pour les fameux Ted Talks, l’objectif est de diffuser des idées innovantes, inspirantes et utiles pour pousser les Polynésiens à entreprendre. Deux intervenants du fenua seront présents à l’Intercontinental Tahiti pour diffuser des idées positives échanger et avec les participants.

Depuis 2013, l’association Ted xPapeete organise différents événements pour permettre à des personnes inspirantes de partager leurs idées avec un public le plus large possible. Les thématiques sont variées, comme l’environnement, le tourisme ou la culture qui sont incontournables au fenua. Cette fois-ci, l’entrepreunariat est à l’honneur pour la première fois. Un choix logique et dans l’ère du temps avec le récent Digital Festival Tahiti et la journée de l’innovation publique prévue ce mercredi. Le TedxPapeete Salon aura lieu dans la salle Hibiscus de l’Intercontinental Tahiti à partir de 17h30 pour une soirée très animée. Pour Hiriata Tien-Wah, présidente de TedxPapeete, le thème de l’entrepreunariat s’est naturellement imposé.

Quatre talks sont au programme, deux par vidéo en anglais et deux autres conduits par des intervenants du fenua. Tevaite Teiti interviendra sur le thème « Quand nos rêves deviennent réalité » où elle expliquera comment elle a tout abandonné pour réaliser son rêve et devenir artiste. Alan Touchard avec le talk « Comment j’ai surmonté la peur de me lancer » donnera les clés pour faire de la peur un véritable allié. Au-delà de cet afterwork consacré à l’entrepreunariat, l’association TedxPapeete travaille toute l’année pour tenter d’éveiller les consciences et faire naître des vocations. Les messages diffusés et les actions menées ont toujours pour objectif d’être positifs et bienveillants.

Après les talks, un débat animé sera lancé entre les intervenants et le public pour un échange et un partage plus direct. L’événement est gratuit et accessible à tous via les inscriptions en ligne. Un cocktail est prévu en fin de soirée pour un final tout en détente.