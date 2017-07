La saison des Mini Heiva est lancée

Le Méridien et l’Intercontinental ont annoncé en conférence de presse mercredi le programme de leurs Mini Heiva respectifs. Quatre soirées de festivité sont prévues. « La magie du Heiva » de l’hôtel de Punaauia se déroulera tous les week-ends du 4 au 18 août. Avant cela, pour l’hôtel de Faa’a, la troupe de Coco Hotahota ouvrira la saison avec une avant-première prévue jeudi 27 juillet.

Pour cette 14ème édition, le Méridien Tahiti a choisi de « compresser » son agenda afin d’accueillir « les meilleurs du Heiva » en quatre soirées au lieu des huit traditionnellement au programme. Avec la rentrée des classes prévue le 17 août, l’hôtel de Punaauia a rencontré des difficultés à planifier ses soirées avec les groupes de danse. Teva Teriitemoe, directeur de la restauration en charge de l’animation du Méridien Tahiti, explique en effet que la clientèle : « ne répond pas aux invitations après la rentrée des classes ».

Teva Teriitemoe le confirme, l’intérêt de la clientèle porte principalement sur les lauréats. Ainsi Tamariki Poerani, le grand gagnant du Heiva i Tahiti 2017, sera au programme avec Teva i Tai et Ia Ruru-tu noa. Mais Ahutoru nui, un groupe de danse professionnel, non récompensé cette année, fera aussi partie des festivités. Pour Maeva, qui danse depuis plus de neuf ans dans la troupe de Arue, cette occasion représente « davantage de plaisir et moins de stress » malgré les adaptations requises.

« Le mini heiva c’est la suite logique du Heiva »

36ème édition, 216 soirées programmées par le passé, 70 000 couverts par Mini Heiva organisé… L’événement est entré dans la tradition pour l’Intercontinental Tahiti Resort. Son directeur, Thierry Brovelli, confie même que cette année certains lauréats du Heiva l’ont contacté afin de connaître le planning de l’hôtel. « Le Mini Heiva c’est la suite logique du Heiva. » Près de quatre groupes de chant et quatre de danse seront en spectacle. L’hôtel de Faa’a a préféré inviter les lauréats qui sont assez proches de la capitale, afin d’éviter les difficultés de logistiques rencontrées auparavant avec des troupes de la presqu’île et des îles.

Martin Coeroli, auteur du spectacle Tematakaureka de Tamariki Poerani, se rappelle des adaptations mises en place en 2014 lors de son passage à l’Intercontinental. Réduire le nombre de danseurs, réarranger la chorégraphie et les déplacements, adapter les costumes… L’aménagement du grand motu, avec une scène pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, demandera encore des ajustements. Mais pour l’artiste, ce genre de représentation permet de mettre en valeur un travail de longue haleine.

Des démonstrations de sports traditionnels seront également proposées avec le grimper de cocotier, le lever de pierre et les porteurs de fruits. Par ailleurs, l’Intercontinental s’attache à ajouter de la nouveauté à la tradition. Cette année une animation musicale sera notamment proposée par des artistes locaux comme Maruarii Ateni, Reia Poroi et Andy Tupaia.

Autre nouveauté, une avant-première du Mini Heiva est prévue jeudi 27 juillet avec la troupe Temaeva de Coco Hotahota, qui offre un spectacle tous les samedis du mois de juillet au marae Arahurahu.

Programme du Méridien Tahiti

Vendredi 4 août : Tamariki Poerani

Vendredi 11 août : Ahutoru nui

Samedi 12 août : Ia Ruru-tu noa

Vendredi 18 août : Teva i Tai

Renseignement et réservation au 40 47 07 27 ou par e-mail à [email protected]

Programme de l’Intercontinental Tahiti resort

Jeudi 27 juillet, avant-première du mini heiva, Temaeva

Vendredi 28 juillet, Ia Ruru-tu noa et O Faa’a

Samedi 29 juillet, Toahiva et Tamarii Rapa no Tahiti

Vendredi 4 août, Tamariki Poerani et Reo Papara

Samedi 5 août, Nuna’a e hau et Te pape ora no Papofai

Renseignement et réservation au 40 86 51 50