Puta’i Taa’e condamné pour diffamation

Puta’i Taa’e, l’ex maire de Papara, a été condamné ce mardi pour diffamation à l’encontre de Christelle Lecomte, directrice générale des services de la mairie. Il a écopé de 500 000 Fcfp d’amende et devra verser 100 000 Fcfp à la plaignante pour préjudice moral.

Courant mai, la directrice générale des services de la mairie de Papara, Christelle Lecomte, avait porté plainte contre Puta’i Taa’e pour « diffamation ». Elle l’accusait de porter atteinte à son intégrité et à sa dignité. L’ex tavana dans une interview l’avait mise en cause dans l’affaire qui lui a couté son siège de maire. Il déclarait qu’elle aurait du le prévenir que l’attribution de subvention à l’association Ia Ora Papara était illégale, et il rejetait la faute sur elle.

Ce mardi, le tribunal a tranché et a jugé coupable de diffamation Puta’i Taa’e. Il a écopé de 500 000 Fcfp d’amende et devra verser 100 000 Fcfp pour préjudice morale à Christelle Lecomte qui à la sortie de l’audience s’est déclarée satisfaite du délibéré. « Mon honneur est lavé. »