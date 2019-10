L’escroquerie c’est sa nature

Richmond Tetuanui comparaissait ce mardi au tribunal de Papeete pour abus de confiance. Il se faisait passer pour un « facilitateur de démarches administratives », et moyennant une somme d’argent, il promettait de faire passer des dossiers de demande de fare OPH en priorité. Déjà condamné la semaine dernière pour une arnaque aux faux permis de conduire, il a cette fois écopé de deux ans de prison ferme.

L’homme de 61 ans n’en est pas à sa première escroquerie. Chez lui, ce n’est pas une seconde nature, c’est sa nature. Son casier judiciaire débute en 1994 et depuis c’est une longue litanie de condamnations pour les mêmes faits. La semaine dernière il avait été déjà condamné à deux ans de prison pour une arnaque aux permis de conduire. datant de septembre dernier.

Cette fois-ci Richmond Tetuanui se faisait passer pour un « facilitateur de démarches administratives ». Titre poétique qui attire tous ceux qui souffrent de phobie administrative. En gros, moyennant finances, Richmond se faisait fort de glisser votre dossier sur le dessus de la pile, promettant qu’il serait traité avant les autres. Ainsi il repérait des familles, de préférence celles dont les dossiers traînaient depuis des lustres, et leur faisait miroiter qu’ils pouvaient, grâce à lui et à 400 000 Fcfp en espèces, toucher du doigt leur rêve. Une maison.

Vendeur de voitures fantômes

Mais ce « bienfaiteur » voyait grand. Non content de satisfaire le besoin des familles en matière de logement, il se préoccupait de leur moyen de déplacement. Un moyen de déplacement qu’il se faisait fort de leur procurer, moyennant finances là aussi. 400 000 Fcfp. Selon lui, ces véhicules appartenaient aux Domaines, et pour lui c’était un jeu d’enfant d’en avoir pour trois fois rien. Pick-up, 4×4, tout était possible. Bien évidemment une fois l’argent versé, l’aigrefin disparaissait de la circulation et les familles n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer.

À la barre, le procureur lui reprochait d’avoir, par cette combine, empoché trois millions. Si Richmond reconnait les faits, il précise qu’il les a dilapidés en jeux de hasard, kikiriri et loto.

« Je recommencerai plus, j’ai juré à l’église. »

« Vous reconnaissez facilement les faits, mais dès que vous êtes dehors, vous recommencez. » Sa dernière arnaque, c’est bracelet électronique à la cheville qu’il l’a commise. Pour sa défense, l’arnaqueur abat un argument qu’il estime inattaquable. « À la prison, la semaine dernière à la messe, j’ai fait le serment devant tout le monde que dès ma sortie de prison j’arrêterai tout. » Ce à quoi le juge rétorque, « La dernière fois, vous n’aviez pas sympathisé avec un prêtre que vous avez arnaqué après ? » Loin d’être déstabilisé, Richmond assure, « je recommencerai plus, j’ai juré à l’église. »

Les voies du Seigneur étant impénétrables, il a été condamné à 2 ans de prison ferme, ce qui rajouté à la peine de deux ans de prison de la semaine dernière, plus une année de sursis qui traînait dans une affaire précédente, porte à un total de cinq ans le temps qu’il restera derrière les barreaux. Il devra rembourser en tout aux familles qu’il a arnaquées une somme de près de quatre millions de Fcfp.