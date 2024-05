« Le seul bilan de ce gouvernement, c’est détruire »

« Mensonge et poudre aux yeux », « méconnaissance des sujets importants et stratégiques », et « amateurisme de la gouvernance » : Le Tapura a fait son bilan de la première année de mandature Tavini.

Un an après la prise de fonctions du gouvernement Brotherson, le Tapura enlève les gants. Un gouvernement issu d’un vote démocratique que les rouge et blanc ont voulu « laisser travailler », « mais on ne pouvait plus rester silencieux », a déclaré le président du Tapura ce matin avant de tirer à bout portant sur son successeur. Mensonge, poudre aux yeaux, méconnaissance voire ignorance, amateurisme… « Nous allons à la catastrophe », estime-t-il.

Le « mensonge », dit Édouard Fritch, est flagrant quand il s’agit du coût de la vie. Vendredi dernier Moetai Brotherson attribuait à la suppression de la « TVA sociale » une inflation moins forte qu’en métropole ou dans d’autres territoires. Un phénomène qui « ne lui est pas attribuable, affirme Édouard Fritch, c’est l’inflation qui a stagné. Parce qu’on l’a bien vu, les prix n’ont pas diminué, au contraire même, pour certains d’entre eux. Ça n’a pas non plus résolu le financement de la protection sociale. »

Quant au soutien aux prix des carburants et aux tarifs de l’électricité via le FRPH, ce sont les contribuables, dit le président du Tapura, qui « finiront par en payer le prix fort » lorsqu’arrivera l’inévitable correction des prix.

« Ventilateur permanent »

La poudre aux yeux, c’est par exemple la baisse de 10% du traitement des ministres – « ça n’a pas été fait » – ou encore les voyages à Singapour. « Moetai Brotherson, dit Édouard Fritch, « vit dans un monde qu’il s’est créé loin de la réalité quotidienne des Polynésiens. Au lieu de ce ventilateur permanent, nous aurions préféré de l’action. »

La « méconnaissance », voire « l’ignorance » des sujets importants, pour le Tapura c’est encore dans le domaine économique qu’elle crève les yeux. Études, rencontres et séminaires se succèdent sans être suivis d’actions, dit Édouard Fritch qui liste les annulations de chantiers : Village tahitien, lycée de Moorea, complexe nautique de Pirae, pôle de santé unique, centre culturel de Vaiami. Et contrairement à ce qu’affirme le président du Pays, les entreprises ne vont pas bien, dit le leader du Tapura.

« Amateurisme » dans les ministères et « pertes de compétences » dans les services

Enfin Édouard Fritch critique aussi « l’équipe de débutants » choisie par Moetai Brotherson pour diriger les ministères, et la « perte de compétences » des services, rappelant que 24 chefs de service et d’établissements publics ont été changés depuis un an, certains établissements « ont eu un peu plus de chances, ils se sont retrouvés avec deux directeurs, et il y en a d’autres où ça n’a pas bien marché puisqu’ils ont eu quatre directeurs en un an. C’est de l’amateurisme. »

Pas mieux du côté des relations avec l’assemblée de la Polynésie, pour le Tapura. « Il a réussi à se mettre à dos sa propre majorité, dit Édouard Fritch à propos de son successeur, au point qu’il a été obligé de demander cette fameuse motion de confiance publique pour faire taire les rumeurs d’une motion de défiance venant des rangs de ses frères et sœurs du Tavini. On n’a jamais vu ça, parce que nous, à l’époque, on renversait, c’était clair. »

« On sent qu’il y a un malaise, conclut Édouard Fritch. Le seul bilan de ce gouvernement, c’est de détruire, détruire la protection sociale, détruire les projets d’investissement. Et en face, c’est le vide sidéral. Si les choses continuent ainsi, ça va aller droit dans le mur. »

Édouard Fritch sera l’Invité de la rédaction jeudi à 11 heures et demie, ce sera en direct sur Radio1 et sur Tiare FM.