Le Sommet international du Rhum 2023 lance un appel à candidatures pour inviter 300 jeunes ultramarins

A l’occasion de la première édition du Sommet international du Rhum qui se tient du 3 au 5 mai 2023, le Sommet lance un appel à candidatures pour inviter 300 jeunes des Outre-mer à venir assister gratuitement à l’événement à Paris. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

« La formation, l’éducation et l’emploi des jeunes sont des axes de développement essentiels pour l’avenir de l’écosystème rhum. Le premier Sommet International du Rhum revendique son ambition forte de sensibiliser la jeunesse ultramarine aux opportunités de carrière et d’évolution des métiers du rhum, en répertoriant les offres d’emploi et les parcours diplômants», souligne les organisateurs de ce sommet dans un communiqué. La jeunesse de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion, la Polynésie Française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie et Mayotte est invitée à candidater pour bénéficier d’opportunités et de rencontres avec les décideurs publics et privés et experts du monde entier (plus de 22 pays représentés). Lycéens, étudiants, porteurs de projet, jeunes en quête d’emploi, tous les jeunes, quel que soit leur parcours sont appelés à proposer leur profil. L’appel à candidatures se clôture le 15 février. 10 à 40 invitations seront allouées pour chaque territoire.

Une ouverture au grand public

Le SIR 2023 donne rendez-vous aux acteurs – ultramarins, hexagonaux et internationaux – qui constituent toute la chaîne de valeur du rhum : producteurs, distributeurs, fabricants, récoltants, acheteurs internationaux, influenceurs, fabricants de bouteilles, fûts, levures, etc. pour échanger sur le devenir de l’industrie. Durant trois jours, l’événement sera l’occasion d’aborder les enjeux majeurs du secteur à travers quatre prismes : Politique, Business, Innovation et Education. L’événement, qui s’inscrit dans une logique d’ouverture, de partage et de rencontre, ouvrira également ses portes au grand public.

