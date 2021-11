Le squash polynésien se relance et vise les Jeux 2027

C’est mercredi prochain que sont lancés les sixièmes championnats de Polynésie de squash. Une reprise après une crise Covid compliquée pour le sport de raquette en salle, que la fédération compte bien redévelopper. Objectif : renforcer l’équipe polynésienne pour l’emporter aux Jeux du Pacifique 2027.

Un championnat et des projets. Mercredi soir, la Fédération tahitienne de Squash lance la sixième édition des championnats de Polynésie, à l’AS Phenix de Punaauia. Un tournoi ouvert à tous, y compris au public, qui pourra venir assister aux matchs de 17h30 à 19 heures et samedi de 10 heures à 17 heures, et une façon de « relancer » la pratique après les mois de « galère » de la crise Covid. « On a eu deux fois six mois de fermeture, et comme toutes les fédérations on veut sortir la tête de l’eau, relancer le sport, explique le président de la fédération Patrick Morelle. Il y a ce championnat, l’année prochaine on va relancer le tournoi international, et l’objectif sur le long terme, ce sont les Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti. Et l’objectif c’est de les gagner ».

Le squash polynésien a déjà eu l’occasion, au travers du tournoi international généralement organisé au mois de juin, mais aussi de déplacements à l’étranger, de se confronter à des pratiquants de toute la région. Mais cette fois, la fédération compte bien s’organiser pour briller à domicile : un programme sur 5 ans, à l’aide de l’entraineur Cédric Hateau, pour faire grimper le niveau des pratiquants locaux, mais aussi attirer de nouveaux licenciés, et pourquoi pas repérer des talents. Des cours, collectifs et individuels, sont d’ailleurs proposés, dès 4 ans, et jusqu’aux seniors et vétérans, à Punaauia. « C’est un sport où on s’amuse rapidement, il n’y a pas de filet, de table, on joue côte à côte, et on peut facilement taper la balle vers le mur, rappelle Patrick Morelle. C’est aussi un sport où on est vite rincé. Pour des gens qui n’ont pas le temps de faire du sport, ça peut leur convenir dans un laps de temps court où on peut se dépenser énormément ».