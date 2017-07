Le Super Aito en direct vidéo sur Radio 1

Samedi, les meilleurs rameurs de Polynésie prendront le départ du Super Aito à Mataeia. La course individuelle déménage en raison des travaux à Pirae et à Mahina. L’occasion de revenir à une course en deux étapes. Pour les fans, la compétition sera retransmise en exclusivité sur les pages Facebook de Radio 1, Netfenua et TBS5.

Après avoir testé le circuit des championnats du monde en 2016, le Super Aito se déplace une nouvelle fois. Samedi, les rameurs prendront le départ de la course depuis Mataeia. Les organisateurs ont choisi le site de Tehoro, en raison des travaux à Taaone et à la pointe Vénus. Autre changement, le Super Aito revient à une course en deux étapes. Cette fois-ci, les chronos des deux courses seront cumulés pour sacrer le meilleur aito. La course ne sera pourtant pas de tout repos comme l’explique l’organisateur de l’événement, Charley Maitere.

L’année dernière, c’est le junior Tutearii Hoatua qui avait remporté la compétition devant le favori Kévin Céran Jérusalémy. Après un triplé sur le Te Aito et une victoire au Super Aito en 2015, le rameur était très attendu. L’édition 2017 est donc l’occasion pour le rameur de prendre sa revanche et de confirmer sa place de leader dans le monde du V1. Pour Charley Maitere, Kévin Céran Jérusalémy est déjà favori.

Déjà plus d’une centaine de rameurs sont inscrits au départ du Super Aito parmi lesquels des athlètes de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, de Hawaii et de Rapa Nui. Pour les retardataires, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mercredi midi au magasin Kalea va’a.

Et pour savoir qui s’imposera sur le Super Aito 2017, la compétition sera retransmise en direct sur les pages Facebook de Radio 1, Netfenua et TBS5. Les images seront réalisées par Davidson Bennett avec le célèbre André Vohi aux commentaires.