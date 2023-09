Le Syndicat pour la promotion des communes veut racheter le terrain de l’OPT sur Prince Hinoi

Le nouveau gouvernement a renoncé au projet de construction d’un nouveau siège de l’Office des postes et télécommunications sur l’avenue Prince Hinoi, et demandé à l’OPT de revoir sa copie, en écartant l’idée d’abriter aussi la future « maison des communes » du SPC-PF pour limiter les coûts. Mais le Syndicat pour la promotion des communes a proposé de racheter le terrain, dit René Temeharo, et espère une réponse positive.

Le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, qui espère depuis plusieurs années s’installer dans des locaux plus spacieux avec son Centre de gestion et de formation (CGF), prévoyait de se loger en achetant une partie du bâtiment projeté par l’Office des postes et télécommunications pour abriter son futur siège, sur l’avenue Prince Hinoi. Mais le gouvernement Brotherson a douché les espoirs de l’OPT, en demandant une réduction du projet.

René Temeharo, à la tête du Centre de gestion et de formation qui comptait sur ces mètres carrés pour renforcer son action, explique que le SPC a proposé au président Brotherson de racheter cette emprise de 7 000 m2.

Le conseil d’administration de l’OPT n’a pas donné suite à leur demande, indique René Temeharo. Il dit attendre une rencontre avec Moetai Brotherson pour un arbitrage, et précise que le SPC et le CGF ne sont pas les seuls à attendre ce projet : d’autres syndicats veulent également s’y établir, comme celui des Tuamotu-Gambier, sont également intéressés.