Le parti orange a fêté vendredi soir ses 40 ans dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete. Les barrières politiques semblent s’être effacées le temps de cet anniversaire, puisque mêmes les anciens opposants politiques de Gaston Flosse, parmi lesquels les anciens élus UPLD à l’assemblée Hiro Tefaarere, Maryse Ollivier, Tamara Bopp-Dupont ou encore la deuxième adjointe au maire de Faa’a, Emma Vanaa, sont venus célébrer cet évènement. Le président du parti orange a assuré que le « Tahoeraa a toute sa place sur l’échiquier politique de notre Pays ».

Vendredi soir, c’est dans les jardins de l’hotel de ville de Papeete que le Tahoeraa a fêté ses 40 ans d’existence. Plus de 3 000 personnes sont venues célébrer cet évènement. C’est la présidente déléguée du Tahoeraa et présidente du groupe à l’assemblée, Teura Iriti, qui a ouvert le bal avec un discours d’accueil : « Je n’ai que deux mots qui me viennent à l’esprit, merci président, merci président Gaston Flosse ». Un discours qui n’a duré que quelques minutes, mais très emprunt de politique. L’élue orange a fait l’éloge du travail effectué par Gaston Flosse du temps où il était au pouvoir. Il a bien sûr été question des prochaines élections : « Face aux problèmes que nous rencontrons (…) nous devons aujourd’hui agir ».

Cet anniversaire a surtout été l’occasion de donner le coup d’envoi de la campagne. « Six mois c’est bientôt, six mois où nous allons travailler à fond (…) je suis confiante l’année prochaine notre président reviendra à nouveau pour nos enfants et pour nous aussi », a conclu Teura Iriti. Dans l’assemblée se trouvaient des élus orange à l’assemblée ou des tavana Tahoeraa, mais pas uniquement. Mêmes des anciens opposants politiques étaient présents. Parmi eux Hiro Tefaarere, Maryse Ollivier ou encore Tamara Bopp-Dupont. Tous anciens élus UPLD à l’assemblée.

Pas de barrières politiques pour ces 40 ans du Tahoeraa, c’est aussi l’avis de la deuxième adjointe de la commune de Faa’a, Emma Vanaa, venue en famille et entre amis pour célébrer cet évènement.

Le président du parti orange, Gaston Flosse, est arrivé en forme et, comme à son habitude, est allé claquer la bise à toutes les personnes qui faisaient la queue pour pouvoir entrer dans les jardins de la mairie de Papeete. L’affluence pendant cette soirée est selon lui la preuve que : « le Tahoeraa a toute sa place sur l’échiquier politique de notre Pays ».