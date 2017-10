Le Civen va enfin reprendre ses réunions le 23 octobre

Après trois mois d’inactivité liée à la démission massive de plusieurs de ses membres, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) va de nouveau se réunir le 23 octobre prochain, notamment pour réexaminer plusieurs dossiers d’indemnisations et établir le calendrier de ses futurs travaux.

Selon nos informations, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), chargé d’examiner les dossiers de demandes d’indemnisations, va tenir sa première réunion depuis plus de trois mois le 23 octobre prochain. Paralysé par la démission massive de la majorité de ses membres, le comité ne s’était plus réuni depuis 17 juillet dernier. Une paralysie qui a donc entraîné le blocage des indemnisations des victimes depuis cette date, malgré le vote en début d’année de la nouvelle mouture de la loi Morin et la suppression de la fameuse notion de « risque négligeable » d’irradiation.

Si la nouvelle commission créée en début d’année pour « proposer les mesures destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires » n’a toujours pas été constituée, la nomination de deux nouveaux membres du Civen le 11 septembre dernier a permis au comité d’atteindre le quorum nécessaire à sa réunion.

Toujours selon nos informations, la réunion prévue le 23 octobre doit permettre de « réexaminer » pas plus « d’une dizaine » de dossiers d’indemnisations déjà rejetés par le Civen, cette fois-ci sur la base de la nouvelle mouture de la loi Morin. Mais cette réunion permettra surtout au comité et à son président, Alain Christnacht, d’établir le calendrier prévisionnel de ses prochaines réunions. La suivante est d’ores et déjà programmée pour novembre.