Nouvelle saisie de plus de 400 kg de cocaïne aux Marquises

Les gendarmes et douaniers de Polynésie française ont réalisé samedi une nouvelle saisie de 400 à 600 kg de cocaïne sur un catamaran en escale à Nuku Hiva aux Marquises. La drogue a été acheminée à la gendarmerie de Nuku Hiva et les marins ont été interpellés et transférés à Papeete pour la poursuite de leur garde à vue. Si la Polynésie française n’est pas une destination finale pour les trafiquants de cocaïne qui transitent entre l’Amérique et l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, on sait depuis plus d’un an qu’elle se situe sur une « route » régulièrement empruntée pour convoyer la drogue sur des voiliers. C’est la troisième saisie d’une telle importance cette année, après celles de 1,4 tonnes aux Marquises et à Arue en janvier et 230 kg aux Tuamotu en avril.