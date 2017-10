Une vedette en flammes au large de Punaauia

Un impressionnant incendie s’est déclenché dimanche en début de soirée sur un navire de plaisance au large de Punaauia. Des embarcations sont venues au secours du seul occupant qui a rapidement été secouru. La vedette a coulé vers 19 heures.

Les habitants de Punaauia ont été les témoins, dimanche soir entre 18 et 19 heures, de l’incendie particulièrement impressionnant d’un navire au large de Taapuna, en face de la Marina Taina. Les flammes et l’épaisse fumée noire qui s’échappaient du navire étaient visibles depuis la côté et à des kilomètres à la ronde à la tombée de la nuit. Selon nos informations, le navire en flammes était un grand bateau de plaisance à moteur de 35 pieds qui avait quitté la Marina Taina dans l’après-midi, vers 16h30. L’incendie s’est déclaré à bord à la suite d’une avarie, vraisemblablement au niveau du moteur, et s’est rapidement propagé. Heureusement, le seul occupant du navire a rapidement été secouru par d’autres bateaux alertés par la fumée. Sur la côte, les nombreux témoins de l’incendie racontent qu’ils pouvaient même sentir l’odeur de brûlé depuis Punaauia et Faa’a.

Les images de l’incendie en photos et vidéo (Crédit : Nicolas Hervet) :