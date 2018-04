Le Tapura solide, le Tahoeraa en demi-teinte, le Tavini s’effrite

Le Tapura a joué à se faire peur au premier tour des territoriales, s’imposant confortablement (43,26%) malgré une mobilisation en deça des espérances d’Edouard Fritch. Au contraire, le Tahoeraa semble avoir fortement mobilisé ses troupes, mais avoir aussi atteint ses limites (29,4%). Le Tavini, enfin, continue de perdre du terrain (20,72%).

Pas vraiment rassurés tout au long de la journée du premier tour des territoriales, les militants et candidats du Tapura d’Edouard Fritch sont apparus soulagés à l’annonce des résultats. Soulagés de constater leur force, malgré une mobilisation pas franchement évidente pour le parti rouge et blanc.

Le Tapura arrive en tête dans 34 des 48 communes de Polynésie avec notamment 52% des voix à Pirae, 55,7% à Bora Bora, 57,6% à Huahine, 49,02% à Tumaraa ou encore 52,9% à Taputapuatea. Il bat même la tête de section du Tahoeraa, Sylviane Terooatea, sur sa propre commune de Uturoa. Le Tapura fait également le carton plein aux Tuamotu de l’Ouest remportant l’ensemble des cinq communes. Seuls ombres au tableau : le Tahoeraa sort en tête à Moorea, Taiarapu Ouest, ou encore sur cinq des douze communes des Tuamotu de l’Est.

Avec 54 070 voix et 43,26% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la Polynésie, le parti d’Edouard Fritch apparaît solide en tête du premier tour et avec des réserves de voix qu’il faudra mobiliser au second tour pour transformer l’essai.

Le Tahoeraa mobilise, mais montre ses limites

Très en vue sur l’île de Tahiti, le Tahoeraa n’avait pas lésiné sur les moyens et les militants pour marquer sa présence toute la journée du premier tour. Indéniablement, le parti du président inéligible Gaston Flosse a mobilisé ses troupes pour porter la liste menée par Geffry Salmon. Mais malgré la démonstration de force, le parti orange plafonne bien en dessous du niveau du Tapura avec 36 746 voix et 29,40% des suffrages.

Le Tahoeraa pourra se satisfaire de l’emporter à Moorea avec 37,37% des voix, à Maupiti sur la commune de son tavana Woullingson Raufauore avec 61,08%, à Taiarapu Ouest avec 42,81% ou encore à Tubuai chez Fernand Tahiata avec 48,9% des voix. Mais le Tahoeraa est devancé sur onze des treize communes des îles du Vent. Il est d’ailleurs particulièrement bas sur la section 3, derrière le Tapura et le Tavini sur les deux énormes communes de Faa’a et Punaauia. Et à l’exception de Maupiti, le parti orange est devancé par le Tapura sur tout le reste des îles Sous-le-vent.

Le Tavini perd des voix

Le parti indépendantiste avait vécu les territoriales de 2013 comme une défaite avec un peu plus de 30 700 voix au premier tour. Pourtant dimanche, le Tavini n’a atteint que 25 890 votes et 20,72% des suffrages au premier tour des territoriales. Sur le terrain, les élus indépendantistes regrettaient la faible mobilisation des jeunes, malgré une campagne axée sur le renouvellement du parti bleu ciel. L’abstention a même atteint 40,73% à Faa’a, dans le fief du parti d’Oscar Temaru. C’est d’ailleurs la seule commune remportée par le parti indépendantiste.

Le Tavini pourra se satisfaire d’avoir dépassé le Tahoeraa sur Paea avec 24,67% des voix, sur Punaauia avec 21,6%, à Raivavae avec 32,72% et d’avoir fait jeu égal avec le parti orange à Bora Bora à 19,72%. Mais le bilan est faible. Particulièrement bas dans les archipels éloignés, le parti d’Oscar Temaru est terrassé par les deux grands partis autonomistes aux Tuamotu et aux Marquises.

Difficile pour l’heure de conclure que le Tavini a été siphonné par un Tahoeraa qui est venu « chasser sur ses terres » avec le programme social et le discours anti-Etat de Gaston Flosse, ou si le Tavini a été la première victime de l’abstention. Le second tour montrera si le parti indépendantiste arrive encore à remobiliser ses troupes.