La petite surprise Tuihani, la grosse désillusion Nena

Si aucune des trois « petites » listes n’a pu tirer son épingle du jeu au premier tour des territoriales, la liste Te ora api o Porinetia de Marcel Tuihani a créé la surprise en obtenant le double du score de E reo manahune d’un Tauhiti Nena sonné par les résultats.

Une nouvelle fois, les élections territoriales de 2018 auront été marquées par l’échec des nouvelles offres politiques en Polynésie française. Pour autant, Marcel Tuihani était finalement « très satisfait » des résultats au soir du premier tour. Avec seulement 4 604 voix et 3,68% des suffrages, le président de l’assemblée semblait ne pas s’attendre à terminer en tête des « petites » listes. Surtout, Marcel Tuihani n’imaginait pas finir avec près du double des voix de Tauhiti Nena.

Très bas aux îles Sous-le-vent, Marcel Tuihani est resté constant aux îles du du Vent, totalisant 6,87% à Mahina, 5,03% à Paea et 5,23% à Papeete. Dans les archipels, on note même quelques « anomalies statistiques » au bénéfice de Te ora api o Porinatia : 13,4% à Rangiroa, 11,16% à Anaa, 28,3% à Nukutavake et surtout 70,47% (!) à Tatakoto.

Tauhiti Nena sonné

A l’inverse de Marcel Tuihani, Tauhiti Nena n’a aucun motif de satisfaction après ce premier tour des territoriales. A la tête d’une plate-forme séduisante réunissant son Tau Hotu Rau, le Heiura-Les Verts de Jacky Bryant et même l’ancien leader de Te hiti tau api Quito Braun Ortega, l’ancien boxeur était sonné par la différence entre la dure réalité de ses résultats aux territoriales et ses espérances après les législatives de l’an dernier.

Dépassé dans toutes les communes, l’ancien homme fort de l’UPLD sur Papeete n’a récolté que 4,12% des suffrages sur sa commune. Il ne totalise que 2 503 voix pour 2% des suffrages sur l’ensemble de la Polynésie.

L’UPR sans attentes et sans résultats

Sans trop de surprises, l’UPR de Jérôme Gasior ferme la marche de ce premier tour des territoriales avec 1 443 voix pour 1,15% des suffrages exprimés. Le représentant du parti national de François Asselineau est apparu en décalage avec les enjeux politiques locaux.

L’UPR qui a réalisé son plus gros score à Punaauia avec 231 voix, un sixième de son électorat sur l’ensemble de la Polynésie.