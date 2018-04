[DIRECT] Le Tapura remporte le premier tour avec 43% des voix

Revivez le dépouillement du premier tour des élections des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Retrouvez les résultats commune par commune au fil de la soirée.



L’essentiel à 23h00



Résultats officiels complets publiés par le haut-commissariat. Trois listes sont qualifiées pour le second tour : Tapura 43,26 %, Tahoeraa 29,40 %, Tavini 20,72 %. Les trois listes suivantes sont éliminées et ne passent même pas la barre des 5% permettant de fusionner : Te ora api no porinetia 3,68 %, E reo manahune 2,00 % et Dignité Bonheur 1,15 %.



Le Tapura d’Édouard Fritch arrive en tête dans toutes les sections de la Polynésie française. Sur l’archipel de la Société, la liste du président sortant n’est devancée que dans les communes de Moorea, Maupiti et Faa’a.



Selon les résultats officiels du haut-commissariat à 22h50, le taux de participation est de 61,51 % sur l’ensemble de la Polynésie française, ce qui est faible pour une élection locale (67,45% au 1er tour des territoriales de 2013).



23h00 : Ce direct est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez la suite de nos informations sur les antennes de Radio 1 et Tiare FM demain matin à partir de 5h30.

22h45 : Large victoire du Tapura à Bora Bora avec 55,70 % des suffrages exprimés et à Taputapuatea avec 52,93 %. Par conséquent, la circonscription des îles Sous-le-Vent a voté à 51,23 % pour le Tapura. Aux Raromatai, le Tahoeraa obtient 27,18 %, le Tavini 19,25 %, Marcel Tuihani 1,56 %, Tauhiti Nena 1,54 % et Jérôme Gasior 0,69 %.

22h20 : Du coup, les trois sections des îles du Vent sont rouges et blanches. Dans la deuxième section (Mahina, Hitiaa, Taiarapu, Teva i uta, Papara et Paea), le Tapura est en tête avec 41,48 %. Suivent : Tahoeraa 31,36 %, Tavini 20,47 %, Te ora api 3,60 %, E reo manahune 1,77 % et Dignité Bonheur 1,32 %.

22h18 : À Taiarapu ouest, victoire orange. 42,81 % pour le Tahoeraa, 33,40 % pour le Tapura, 18,32 % pour le Tavini, 2,55 % pour E reo manahune, 2,11 % pour Te ora api et 0,81 % pour Dignité Bonheur.

22h15 : Le Tapura remporte Taiarapu est avec 37,49 %, suivi du Tahoeraa avec 35,61 %, du Tavini avec 20,54 %, de Te ora api avec 2,38 %, E reo manahune avec 2,15 % et Dignité Bonheur avec 1,84 %.

21h57 : À Papara, le Tapura obtient 41,75 %, le Tahoeraa 29,75 %, le Tavini 22,43 %, Te ora api 3,53 %, Dignité Bonheur 1,32 % et E reo manahune 1,21 %.

21h55 : Résultats à Maupiti : 61,08 % pour le Tahoeraa, 34,14 % pour le Tapura, 4,26 % pour le Tavini, 0,35 % pour Te ora api et une voix chacun (0,09 %) pour Tauhiti Nena et Jérôme Gasior ! Il ne manque plus que Bora Bora, qui a fermé à 20 heures, pour compléter la section îles Sous-le-Vent.

21h50 : Les résultats serrés à Tahaa : 35,87 % pour le Tapura, 34,53 % pour le Tahoeraa, 26,03 % pour le Tavini, 1,38 % pour Te ora api, 1,18% pour l’UPR et 1,02% pour E reo manahune.

21h38 : Bilan sur la section des Marquises : victoire du Tapura avec 46,93 %, suivi du Tahoeraa avec 37,92 %, du Tavini avec 10,73 %, de Te ora api avec 2,03 % , de E reo manahune avec 1,78 % et de Dignité Bonheur avec 0,60 %.

21h36 : Le dépouillement dans la troisième section des iles du Vent (Faa’a, Punaauia) est aussi achevé : le Tapura y obtient 37,20 %, le Tavini34,38 %, le Tahoeraa 20,26 %, Te ora api 4,42 %, E reo manahune 2,05 % et l’UPR 1,92 %.

21h32 : La première section des iles du Vent (Arue, Pirae, Papeete, Moorea) est dépouillée : le Tapura y obtient 42,94 %, le Tahoeraa 30,32 %, le Tavini 18,23 %, Te ora api 4,50 %, E reo manahune 2,76 % et l’UPR 1,25 %.

21h30 : Les résultats dans la capitale Papeete : Tapura 43,51 %, Tahoeraa 25,91 %, Tavini 19,91 %, Te ora api, 5,23 %, E reo manahune 4,12 % et Dignité Bonheur 1,31 %.

21h25 : À Faa’a, Vaite Urarii-Pambrun vient d’assister à la proclamation des résultats : 46,56 % pour le Tavini, 27,84 % pour le Tapura, 19,39 % pour le Tahoeraa, 3,26 % pour Te ora api, 1,75 % pour E reo manahune et 1,21 % pour Dignité Bonheur.

21h25 : Ua Pou est remportée par le Tahoeraa avec 49,59 %, le Tapura suit avec 34,28 % et le Tavini avec 13,67%. Nuku Hiva et remportée par le Tapura avec 54,03 %, le Tahoeraa est second avec 21,73 % et le Tavini obtient 15,02 %.

21h12 : Moorea reste orange. Le Tahoeraa obtient 37,37 %, le Tapura 34,08 %, le Tavini 23,28 %, Te ora api 3,67%, Dignité Bonheur 0,93 % et E reo manahune 0,68 %.

21h10 : À Papeete, le Tapura obtient 43,50%, le Tahoeraa 26 % , le Tavini 20%, Te ora api 5% et E reo manahune 4,12 %.

21h06 : Teva i Uta donne 40% au Tapura et 35 % au Tahoeraa.

21h05 : Paea a voté Tapura à 44 %, Tavini à 25% et Tahoeraa à 24 %.

21h05 : Punaauia a voté rouge et blanc à 47,50 %, le Tavini obtient 21,60 % et le Tahoeraa 21,17 %.

21h05 : Arue est remportée par le Tapura avec 45%, le Tahoera avec 29% et le Tavini avec 16%

20h55 : À Mahina, large victoire du Tapura avec 45,94 %. Le Tahoeraa est second avec 28,31 % et le Tavini troisième avec 15,10 %.

20h51 : Sur la section des Tuamotu Est et des Gambier, également complètement dépouillée, le Tapura obtient 46 % des exprimés, le Tahoeraa 39 % et le Tavini 8,36 %.

20h50 : À Huahine, le Tapura obtient 57,57 %, le Tahoeraa 22,04 % et le Tavini 16,83%.

20h41 : Sur la section des Tuamotu Ouest désormais complètement dépouillée, le Tapura obtient 59 % des suffrages exprimés, le Tahoeraa 30% et le Tavini 12%.

20h40 : Le Tapura est également devant à Uturoa à Raiatea avec 42 % des exprimés. Et à Hitiaa o te ra avec 45,30 %.

20h35 : Premiers résultats à Tahiti : le Tapura remporte Pirae avec 52 % des suffrages exprimés. Le Tahoeraa est second avec 30 % et le Tavini troisième avec 11 %.

20h30 : 31 communes ont été dépouillées, le Tapura est toujours en tête avec 44% des voix.

20h20 : Le Tahoeraa remporte les communes de Fangatau (58,42 %), Napuka (57,43 %), Pukapuka (50,00 %), Reiao (51,91 %), Tahuata (62,71 %), Rapa (75,73 %) et Tubuai (48,98 %).

20h15 : Aux Tuamotu, le Tapura huira’atira arrive en tête à Arutua (47,73 %), Manihi (52,92 %), Takaroa (58,99 %), Hikueru (57,14 %), Nukutavake (33,78 %). Le Tapura est également vainqueur à Fatu Hiva (47,37 %), Ua Huka (70,91 %), Rimatara (41,62 %).

20h00 : Les résultats de 15 petites communes aux Tuamotu et aux Marquises nous ont été communiqués à 20 heures. Selon le haut commissariat, ces résultats très partiels donnent le Tapura en tête avec 43,54% des suffrages exprimés, le Tahoeraa suit avec 34,09 % et le Tavini 15,68 %, Te ora api 4,23 %, E reo manahune 1,65 % et l’UPR 0,82 %.

19h35 : La participation semble plutôt en berne pour ce premier tour. Elle était estimée par le haut-commissariat à 55,37 % à 17 heures. Soit 8 points de moins que lors des premiers tours de 2013 (62,14 %) et 2008 (62,23 %)à la même heure. Pour rappel, la participation globale s’était élevée à 67,45% au premier tour des territoriales de 2013 remportées par le Tahoeraa (191 799 inscrits).

19h30 : À lire en attendant tous les résultats : « Le premier tour, et après ? », pour comprendre le mode de scrutin et le calendrier de la campagne entre les deux tours. En bref : une liste doit obtenir 12,50% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la Polynésie pour se maintenir au second tour, 5% des suffrages exprimés pour fusionner avec une liste présente au second tour, et 3% des suffrages exprimés pour obtenir le remboursement de ses frais de campagne.

Pour mémoire, les derniers résultats électoraux au fenua. Lors du premier tour des législatives de juin 2017, sur l’ensemble de la Polynésie, 39,71 % des suffrages exprimés sont allés au Tapura, 25,90 % au Tahoeraa, 21,07 % au Tavini, 4,5% au parti de Tauhiti Nena, 0,93 % à Heiura-Les Verts de Jacky Bryant et 0,67 % à l’UPR.

Les dernières élections à l’assemblée de la Polynésie, en 2013, avaient vu la victoire du Tahoeraa avec 40,16 % des suffrages exprimés au premier tour. Le Tavini avait obtenu 24,09 % et A Tia Porinetia 19,92 %. À cette époque, Édouard Fritch, Jean-Christophe Bouissou, Michel Buillard, Marcel Tuihani ou encore Nicole Sanquer figuraient sur la liste orange. Teva Rohfritsch conduisait la liste A tia Porinetia avec Gaston Tong Sang, Philip Schyle et Ronald Tumahai.



19h30 : Bienvenue sur Radio1.pf pour vivre en direct le dépouillement du premier tour des élections des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Retrouvez nous aussi en direct toute la soirée sur les antennes de Radio 1 et Tiare FM.