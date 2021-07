Malgré les interdictions de manifester, le Tavini bien décidé à se faire entendre

Plusieurs manifestations pacifiques se sont organisées ce matin sur le parcours du Président de la République, malgré les interdictions du Haut-Commissariat. Le Tavini Huira’atira était à la gare maritime de Papeete pour rappeler sa revendication du droit à l’autodétermination du fenua.

Ce mardi matin, devant la gare maritime, un groupe d’une dizaine de personnes brandissait des drapeaux du Tavini huira’atira et des banderoles « La France aux français, Ma’ohi Nui aux Ma’ohi ». Ils étaient alors encadrés par les forces de l’ordre et ont été accompagnés sur le côté de la gare. Lors de leurs interventions depuis l’arrivée du Président de la République, les militants du Tavini et de l’association 193 ont déploré un manque de couverture médiatique et reçu l’interdiction formelle des autorités de manifester. Du côté du Haut-Commissariat, on explique que les déclarations de manifestation ont été faites « tardivement » et qu’elles allaient à l’encontre du protocole de sécurité alors déjà établis pour la visite d’Emmanuel Macron. Surtout, on pointe que les contre-propositions de site ou de parcours de manifestations ont toutes été refusées par les organisateurs.

« Nous sommes en plein crime contre l’humanité »

Ce qui n’a pas empêché les militants indépendantistes et anti-nucléaires de se faire entendre. « On veut s’adresser à l’homme. On veut rappeler au Président Macron ce qu’il a dit lui-même en 2017 an Algérie, c’est que la colonisation est un crime contre l’humanité, et donc nous sommes en plein crime contre l’humanité, appuie une manifestante arborant le bleu ciel du Tavini. À ce titre on veut que Ma’ohi nui revienne aux Ma’ohi et non pas à la France, comme tout peuple en fait, le Japon aux Japonais, l’Angleterre aux Anglais. Après, on sait qu’en tant que Président il est ici uniquement pour les intérêts de la France, pour affirmer la stratégie géopolitique de la France en Océanie. Mais par contre notre président, travailler non pas pour son peuple mais pour faire allégeance à l’État français, ça on ne comprend pas. »

Les propos du Président auxquels il est fait référence avaient fait polémique, notamment à droite de l’échiquier politique. Lors d’un déplacement en Algérie en février 2017, avant son élection, donc, Emmanuel Macron avait déclaré en parlant de la colonisation : « C’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. » Une fois devenu chef de l’Etat, Emmanuel Macron n’a pas démenti ni réitéré ses propos, qualifiant le passé colonial de la France de « faute de la République » lors d’un déplacement en Côte d’Ivoire, en décembre 2019.

[MàJ:16h] Emmanuel Macron a finalement rencontré des manifestants anti-nucléaire lors de son passage à Moorea. Les responsables de 193 ont rappelé leurs revendication et le chef de l’État s’est engagé à y répondre lors de son discours de ce soir.