Le tiurai s’expose au Musée de Tahiti et des îles

Danse, chant et musique, sports et artisanat… Avec « Tahiti ti’a mai », le Musée de Tahiti et des îles veut célébrer la tradition du heiva et du tiurai et rendre hommage à ceux qui l’anime depuis 140 ans. L’exposition, gratuite, débutera le 29 mai.

Après une année sans heiva, et alors que se prépare un tiurai encore très marqué par la crise sanitaire, le musée est allé fouiller dans ses collections de costumes, son fonds ethnographique, son fonds de photo ou de beaux-arts. L’idée : « rendre hommage aux acteurs qui depuis 140 ans célèbrent notre richesse culturelle lors du tiurai ». Quatorze décennie durant lesquelles la manifestation, perturbée à plusieurs reprises, avant le Covid, par les conflits mondiaux ou les catastrophes naturelles, a beaucoup évoluer, sur la forme comme le fond. L’exposition, qui débutera le 29 mai et doit durer jusqu’au 31 octobre, se propose d’explorer cette histoire.

Au menu de la rétrospective : des costumes du Heiva I Tahiti des années 50 à nos jours, des affiches des années 60, des reproductions photographiques de 1880 à 1960, une partie de la collection de chapeaux, un des derniers va’a de courses en bois de 1980 et une sélection de tableaux d’artistes de renom (Adriaan Herman Gouwe, Alfred Le Moine, Bobby Holcomb, François Ravello, André Marere)… « Au total, ce sont une centaine de documents et d’objets qui seront ainsi présentés au public » précise le musée. L’exposition, qui sera présentée en tahitien et en français, avec une possibilité d’audioguide en anglais, est en entrée libre. Mais elle fera aussi l’objet de visites guidées payantes à partir du 12 juin et sera l’occasion d’activité collective à commencer par un atelier « esquisse » avec l’artiste Sébastien Canetto, le 29 mai. Programmation à retrouver sur le site du musée.

