Le tour de Tahiti bouclé sur Google Street View

Faire le tour de l’île de Tahiti sans bouger de son fauteuil, ce sera possible dès ce week-end. Un smartphone en main, une bonne connexion Internet et c’est parti pour le tour de Tahiti sur Google Street View.

Se rendant compte du manque concernant la cartographie de l’île, tant à l’usage des touristes que des locaux, le groupe STES et leur responsable informatique Christophe Courcaud ont décidé de numériser Tahiti.

Après avoir contacté Google et fait l’acquisition de la caméra à six optiques et 12k de définition indispensable pour ce travail, ils se sont lancés à l’assaut de la numérisation des routes tahitiennes.

Si pour l’heure, on peut trouver sur Google Street View, le tronçon de route allant du Centre Tamanu à Punaauia au rond point de l’avenue Prince Hinoi à Papeete, Christophe Courcaud annonce que pour le week-end prochain, c’est tout le tour de Tahiti qui sera entièrement visible sur Google Street View !

Si les nouvelles technologies numériques permettent de nos jours de filmer ou de photographier à peu près tout ce que l’on veut et sous n’importe quel angle, il y a néanmoins quelques règles à respecter quand on filme sur la voie publique. Et là commence la partie la plus fastidieuse du travail.

Concernant les projets futurs, Christophe Courcaud compte aussi numériser le tour de l’île, mais cette fois-ci vue de la mer. Quant à la possibilité de voir un jour l’intérieur de l’île, comme par exemple la route traversière, ce projet est dans les cartons.

La société compte développer d’autres produits de ce type comme des visites virtuelles de pensions de famille et d’hôtel. Un bel outil qui pourrait booster le secteur du tourisme.