Le vaccin contre le covid-19 sera bien gratuit

En réponse à une question orale du représentant à l’assemblée Charles Fong Loi, le ministre de la Santé Jacques Raynal a confirmé que les Polynésiens pourront se faire vacciner gratuitement. Le premier envoi de 15 000 doses de vaccins est attendu en janvier ou début février.

La Polynésie devrait pouvoir vacciner contre la covid-19 7 500 Polynésiens dès «courant janvier ou début février », a indiqué ce matin à l’assemblée le ministre de la Santé Jacques Raynal, en réponse à une question orale de Charles Fong Loi.

Ces 15 000 doses (il faut 2 doses administrées à un mois d’intervalle pour la vaccination) seront prélevées sur le quota français de l’achat massif de vaccins réalisé par l’Union européenne.

Selon le ministre il pourra s’agir des vaccins Astra-Zeneca, Pfizer ou Moderna.

Il a également confirmé que la vaccination serait gratuite. Mais le coût estimé pour le Pays est de 600 millions de Fcfp « hors coût d’organisation ». « Nous avons une cellule stratégique qui a été montée spécifiquement sur cette question, a-t-il ajouté, avec des médecins, des infirmiers et des personnes qui sont à même de gérer les commandes. »

23 infirmiers spécialisés de la réserve sanitaire au CHPF, peut-être d’autres à venir

Concernant la réserve sanitaire, Jacques Raynal a précisé qu’il y a actuellement 23 infirmiers spécialisés au CHPF, affectés à la réanimation covid et non-covid. Ils ont permis « une amélioration immédiate de la qualité de la prise en charge des patients, et de diminuer la tension sur les personnels du CHPF qui travaillaient en 12/12. Une demande est actuellement en cours pour poursuivre ce renfort. »

Quant aux étudiants infirmiers qu’il a été possible de mobiliser, au final 10 étudiants de 3e année, 5 en réanimation et 5 en soins, ont été affectés au CHPF du 24 novembre au 4 décembre, a précisé le ministre. « Ce dispositif n’a pas permis d’apporter un bénéfice significatif. Le temps était trop court pour que les étudiants s’adaptent au fonctionnement du service et puissent être efficaces. »