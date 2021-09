Le variant Delta se propage en Nouvelle-Calédonie

Comment et par quel biais le virus est-il entré dans le pays ? Depuis quand circule-t-il ? La flambée épidémique est-elle encore évitable ? Des questions en cascade et bien peu de réponses, au lendemain de l’annonce de la découverte des trois cas autochtones de Covid-19 qui ont provoqué, dans la foulée, l’instauration d’un confinement strict d’au moins quinze jours. Mardi, à 15 heures, selon le gouvernement, qui juge bon de préciser que seules ses données sont officiellement reconnues, le nombre total de cas se portait à sept. Soit quatre malades de plus que la veille. Dans le détail, six ont été placés à l’unité Covid et un en réanimation, dans un état critique. Parmi ces patients, un seul ne présente pas de symptôme : et c’est également le seul à être vacciné. Pour autant, de nombreux autres tests étaient alors en cours et ces chiffres devaient encore évoluer au fil de la soirée.

En témoigne l’annonce en fin d’après-midi de la province des Loyauté, qui confirmait que quatre tests antigéniques se sont révélés positifs, à Wé. Ces personnes, qui n’ont aucun lien avec le patient évasané de l’île la veille, ont été invitées à se confiner chez elles « car elles ne présentent que de légers symptômes ». Si cette décision a de quoi surprendre, l’institution précise qu’un suivi quotidien de leur état de santé à domicile doit être assuré par les services de la Dacas (Direction de l’action communautaire et de l’action sanitaire). « Cela confirme une circulation du virus sur l’île, après le premier cas officialisé, lundi, au centre médico-social de Xépénéhé », explique Albert Sio, secrétaire général adjoint de la province, qui demande à être approvisionnée en oxygène et en tests PCR.

Trouver les cas contact

Dans ce contexte où les chiffres évoluent sans cesse, le 17e exécutif a décidé de ne communiquer qu’un seul point sanitaire par jour, lors des conférences de presse retransmises en direct. Et dont la prochaine est prévue ce mercredi, à 14 heures.

Parmi les annonces qui ont été faites : la confirmation que le Delta a été décelé chez les trois premiers cas. S’il est fort probable que ce variant soit également détecté pour les autres cas positifs, les résultats n’étaient pas encore connus. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’attaque à des « profils d’âge variés » et que les cas symptomatiques concernent essentiellement, pour l’heure, des personnes présentant des polypathologies et n’étant pas vaccinées.

Autre certitude : le virus circule depuis quelques jours, si ce n’est quelques semaines. Car les trois cas identifiés lundi ont été détectés dans des lieux éloignés et aucun lien n’a encore pu être établi entre eux. « Peut-être que comme nous étions Covid free, d’autres gens, avant ces cas avérés, ont présenté des symptômes et qu’ils ont fait plutôt penser à une dengue ou une grippe. Et peut-être qu’on a été faussement rassurés », envisage le Dr Sébastien Mabon, de la Dass.

Toujours est-il, bien que la Direction des affaires sanitaires n’ait pas été en mesure d’avancer un chiffre ou même un ordre de grandeur, les cas contacts sont déjà très nombreux. Notamment parmi les 115 passagers du vol Nouméa-Wallis de lundi où une personne a été testée positif avant l’enregistrement. Ou encore parmi les voyageurs et l’équipage à bord du Betico sur lequel la compagne du patient évasané de Lifou se trouvait et s’est à son tour révélée positive lundi soir. À l’arrivée à Nouméa, la Dass et la sécurité civile ont trié l’ensemble des passagers en fonction de la proximité et du temps de contact avec le cas positif. Ceux présentant des symptômes ont directement été placés à l’hôpital « pour ne prendre aucun risque ». Les autres ont été placés à l’hôtel ou en auto-isolement à domicile.

« Ces premiers cas n’ont pas voyagé. Les investigations continuent et c’est pour ça que l’on a des personnes en isolement. L’objectif étant de savoir comment le virus est arrivé en Nouvelle-Calédonie, en essayant de remonter cette chaîne de contamination, résume la vice-présidente du gouvernement Isabelle Champmoreau. Mais dans l’urgence, c’est déjà de savoir qui sont les personnes et les cas contact et comment on les traite. »