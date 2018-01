Le Viking Sun et ses 930 passagers à Papeete lundi

Le paquebot de croisière Viking Sun et ses 930 passagers et 550 membres d’équipage navigue actuellement en Polynésie et accostera à Papeete lundi soir à 18 heures.

Le navire de croisière Viking Sun arrivera ce week-end à Nuku Hiva aux Marquises. Il mettra ensuite le cap sur Papeete pour une escale prévue lundi soir à partir de 18 heures et mardi toute la journée. Le paquebot se rendra ensuite à Bora Bora mercredi matin. Le Viking Sun transporte 930 passagers et 550 membres d’équipages.