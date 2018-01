L’emploi repart à la hausse en novembre

Les derniers chiffres dévoilés par l’Institut de la statistique (ISPF) montrent une légère reprise de l’emploi salarié (+0,3%) au mois de novembre 2017. Le secteur de la construction, marque une belle progression.

Les chiffres de l’emploi salarié progressent de +0,3% en novembre selon le dernier point de l’ISPF. La principale hausse concerne la construction (+2,4%) et l’industrie (+1,1%). En revanche, l’emploi baisse dans le secteur de l’hôtellerie-restauration (-1,1%).

La tendance à moyen terme reste très bonne pour les chiffres de l’emploi salarié. Sur un an, le nombre de créations d’emplois augmente de +1,5% tous secteurs confondus. Les principales progressions se situent, sur cette même période d’un an, dans les secteurs de l’industrie (+3,8%) et de l’hôtellerie (+3,2%). En revanche, la construction reste sur une année difficile (-2,5%).