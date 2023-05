La cellule emploi et développement économique de la commune de Paea organise la 3e édition de son « village des entreprises ». L’occasion de mettre en lumière les porteurs de projets de la commune mais aussi de renseigner les futurs entrepreneurs.

Un nouveau « Village des Entreprises » à Paea. Suite au succès de l’édition 2022 organisée octobre dernier, le service de l’Emploi, de l’insertion professionnelle et du développement économique de la mairie prévoit de renouveler l’expérience. Pour l’occasion, plus d’une vingtaine d’entreprises de la commune exposeront dans le hall de mairie. Objectifs : promouvoir les différents produits et services des entrepreneurs mais aussi donner l’opportunité à d’éventuels futurs créateurs d’entreprise « d’échanger sur le monde de l’entrepreneuriat et de renseigner les intéressés sur les différents dispositifs d’aide » qui existent autour de la création et du développement d’une activité.