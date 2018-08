Le Village tahitien va sortir de terre

C’est un peu la surprise de la semaine annoncée jeudi à l’agenda officiel du gouvernement. Le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, va signer vendredi après-midi un protocole d’accord avec les investisseurs du Village Tahitien et procéder dans la foulée à une cérémonie de pose de la première pierre du complexe touristique à Outumaoro.

La présidence a surpris son monde jeudi matin en annonçant pour l’agenda de ce vendredi : d’une part la signature d’un « protocole d’accord » avec les investisseurs du Village tahitien, d’autre part une cérémonie de pose de la première pierre du complexe touristique dans la foulée.

En avril dernier, la commission du jury du Village tahitien avait annoncé que le groupement « Kaitiaki Tagaloa » avait remporté l’appel à projet pour les six premiers lots du futur complexe touristique. Un consortium composé de l’homme d’affaires samoan, Frédéric Grey, et de deux groupes néo-zélandais, Kaitiaki Property et Iwi International Limited, pour un investissement de 67 milliards de Fcfp.

Le gouvernement avait à l’époque annoncé une pause liée aux élections territoriales sur ce projet. La procédure semble aujourd’hui se remettre en marche. Notons que le Village tahitien compte encore dix lots à attribuer via un appel à projet.