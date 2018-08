Oscar Temaru veut enseigner le jeûne thérapeutique

Le maire de Faa’a annonce une formation au jeûne pour les habitants de sa commune tous les mois à chaque pleine lune. Il veut encourager ses administrés à changer de mode d’alimentation.

Le maire de Faa’a, Oscar Temaru, a annoncé jeudi matin le début d’une campagne de sensibilisation en faveur du jeûne thérapeutique. Le tavana et son équipe veulent encourager les habitants de leur commune à changer de mode de vie et de consommation alimentaire.

« Nous voulons démarrer un jeûne thérapeutique de trois jours tous les mois le jour de la pleine lune », a indiqué Oscar Temaru. Lui-même adepte du jeûne, le maire de la plus grosse commune de Polynésie a assuré qu’il dirigera personnellement la première expérience. La prochaine pleine lune est prévue à partir du dimanche 26 août dans le calendrier lunaire.

Oscar Temaru fait appel aux volontaires pour assister à cette « formation » et en répandre l’idée dans la population.

Oscar Temaru a rappelé son cas personnel : « Je ne serais pas là aujourd’hui si je n’avais pas fait un jeûne thérapeutique de huit jours. »

Et revoilà la médecine cubaine

Il a surtout délivré comme à son habitude un message à la portée politique globale, en prenant pour modèle le système de santé cubain : « Aujourd’hui, on ampute 150 personnes diabétiques en Polynésie chaque année, alors qu’à Cuba on n’ampute plus [à cause du diabète], grâce à un régime alimentaire fait de fruits et de végétaux. À Cuba, les médecins soignent pour aider les gens, pas pour gagner de l’argent. Ici, le système de santé ne soigne que les symptômes et pas la cause », a estimé Oscar Temaru.

Cette promotion du jeûne thérapeutique va être organisée comme un partage d’expérience. Autour d’Oscar Temaru, plusieurs volontaires sont déjà présents pour défendre cette pratique. Tunui Purere est l’un d’eux. Il raconte qu’il a perdu 33 kilos en huit mois et a radicalement changé son mode d’alimentation à la maison.

Les administrés de Faa’a sont invités à s’inscrire pour cette « sensibilisation au jeûne thérapeutique » en appelant la mairie au 40 800 860. Une première réunion d’information est prévue mardi soir à la mairie de Faa’a.