L’écart des prix entre Polynésie et métropole se réduit

En 2022, les prix en Polynésie française étaient 31% plus élevés qu’en métropole, alors que l’écart en 2016 était de 39%. C’est dans l’alcool et le tabac, l’hôtellerie-restauration, les loyers et l’alimentation que l’ISPF constate les écarts les plus importants.

L’Institut de la statistique de Polynésie française publie les résultats de son « enquête de comparaison spatiale des prix » qui met en regard les paniers moyens de consommation au fenua et en métropole. 500 biens et services marchands ont été comparés. De 39% en 2016, cet écart est descendu à 31% en 2022. On écoute Nadine Jourdan, directrice de l’ISPF

Les prix de détail des hydrocarbures en Polynésie, qui sont inférieurs de 25% à ceux pratiqués dans l’Hexagone, jouent un rôle important dans cette amélioration : subventionnés par le mécanisme du FRPH, ils n’ont augmenté que de 12,5% entre 2016 et 2022, alors qu’ils ont grimpé de 57,8% en France métropolitaine. Ainsi, le poste « transports » du budget d’un ménage polynésien a baissé de 0,6% en 6 ans.

Un Polynésien consacre 25% de son budget à l’alimentation et aux boissons non alcoolisées, alors que ces produits ne représentent que 15% du budget d’un habitant de la métropole.

Les surcouts les plus importants en Polynésie concernent d’abord l’alcool et le tabac, qui sont 83% plus chers, puis l’hôtellerie et la restauration, 75% plus chère. Les loyers, eux, sont 60,8% plus chers qu’en métropole. Viennent ensuite les loisirs et la culture (+41%), les communications (33%), les biens et services y compris l’enseignement (+29%), les meubles et l’électroménager (+21%).

Le poisson et certaines viandes moins chers ici que dans l’Hexagone

Les produits alimentaires et boissons sans alcool sont 45% plus chers ici qu’en France. Dans cette catégorie, ce sont les produits laitiers et la charcuterie pour lesquels l’écart des prix est le plus marqué. Seules exceptions : le poisson frais et les viandes importées de Nouvelle-Zélande sont meilleur marché au fenua que le poisson et la viande proposés au consommateur métropolitain.

Enfin, sans surprise, on retrouve en Nouvelle-Calédonie un écart de prix avec la métropole similaire à celui constaté en Polynésie. Les collectivités du Pacifique dépassent ainsi largement les écarts constatés dans les départements d’Outre-mer – r(16 % en Guadeloupe, 14 % en Martinique et en Guyane, 10 % à Mayotte et 9 % à La Réunion).

Comparaison Spatiale de Prix PF 2022