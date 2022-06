Législatives : la participation en hausse de six points par rapport au 4 juin

Avec 37,75% de participation estimée à 18 heures, le second tour de ces élections législatives a attiré plusieurs milliers d’électeurs supplémentaires par rapport au premier tour. Mais l’abstention reste tout de même plus marquée qu’en 2017 et que lors des scrutins législatifs précédents.

32,17% le 23 avril pour le second tour de la présidentielle, 31,65% le 4 juin pour le premier tour des législatives… Et 37,75% ce samedi, toujours à 17 heures. Ce second tour des législatives devrait si tout va bien être le scrutin qui a attiré le plus de monde de cette année électorale. Dans les bureaux de vote, beaucoup d’élus se félicitent de ce « regain de mobilisation » des électeurs – et au passage d’ambiance dans les bureaux – qu’on attribue, plutôt qu’à la météo ou qu’au calendrier, aux enjeux du vote : des candidats Tapura et Tavini s’affrontent dans toutes les circonscriptions.

Ces chiffres restent toutefois légèrement en dessous de la participation observée à 17 heures lors du second tour des législatives 2017, 2012, ou même 2007. En 2017, le taux de participation était resté, à la fermeture des bureaux, en dessous des 50%. Peu de chance qu’elle soit dépassée aujourd’hui, même si les bureaux de vote ferment pour la plupart à 19 heures, et pour ceux de Punaauia et Faa’a à 20 heures.