Législatives : la participation en hausse par rapport au premier tour

Plus de monde, plus d’ambiance… Et plus d’enjeux. Le premier tour des élections législatives, est marqué depuis ce matin par un regain sensible de participation en Polynésie, notamment à Tahiti. 18,7% d’électeurs inscrits ont voté dans la matinée, soit trois points de plus qu’au premier tour, et 2% de plus qu’au second tour de la présidentielle. Ces chiffres restent toutefois en retrait par rapport au second tour des législatives de 2017.

Les bureaux de votes ferment dans la plupart des communes à 19 heures ce samedi soir. Punaauia et Faa’a les garderont ouvert jusqu’à 20 heures.