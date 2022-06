Législatives : tous les résultats, commune par commune, archipel par archipel

Avec près de 57% des suffrages exprimés dans le Pays, le Tavini domine ce second tour des législatives. Et pourtant, 21 des 48 communes, pour la plupart situées dans les archipels éloignés, ont choisi le Tapura. Aux îles de la Société, seules Pirae et Huahine ont donné une petite majorité au parti d’Édouard Fritch.

Résultats Pays

Avec 61 438 voix, et donc 56,85% des suffrages exprimés lors de ce second tour, le Tavini réalise un score historique. Mais l’abstention, si elle était en net retrait par rapport au premier tour (46,5% ce dimanche contre 56,8% le 4 juin), reste forte. Sur le total des 206351 électeurs inscrit, les bleu ciel en attire 29,8%, contre 22,6% pour les rouge. Le Tapura, avec 46 635 voix, ne gagne que 16 000 suffrages dans l’entre deux tours, contre 38 000 pour le Tavini. Le parti d’Édouard Fritch perd en outre 8600 voix par rapport au second tour des élections législatives de 2017.

par Archipel



C’est à Tahiti et aux îles du Vent que le Tavini obtient ses meilleurs résultats, avec plus de 60% des suffrages exprimés. Le Tapura, se maintient aux Tuamotu-Gambier, et reste largement majoritaire aux Marquises et aux Australes.

Dans la première circonscription, le Tavini gagne en ville

Circonscription la plus vaste, la première est aussi celle où les résultats ont été le plus serrés. Tematai Le Gayic remporte pourtant 4 des cinq plus grosses communes : Papeete, où Nicole Bouteau est pourtant conseillère municipale et où il obtient un éclatant 57%, Arue, Moorea et Rangiroa où le jeune candidat se place systématiquement entre 55 et 60% des suffrages exprimés. La commune du maire-président Édouard Fritch est la seule à résister, mais le Tapura l’emporte avec moins de 54% des voix. Si Nicole Bouteau passe si près de l’élection, c’est grâce aux Marquises, où elle fait carton plein, et aux Tuamotu, où elle emporte 11 communes sur 18.

Dans la deuxième circonscription

C’est à Raivavae et Papara que Steve Chailloux réalise son meilleur score. Toutes les communes du Sud et de l’Est de Tahiti sont en bleu, de même que Rimatara. Le Tapura garde à la majorité à Tubuai, Rurutu, et signe un record de ce scrutin à Rapa iti avec près de 95% des voix et 80% de participation.

Vague bleue dans la troisième circonscription

Le Tavini, qui réalise son meilleur score dans son bastion de Faa’a, passe à une quarantaine de voix du carton plein. Le Tapura ne l’emporte que à Huahine, avec 50,64% des voix, malgré le fait que le parti rouge soit aux commandes de la plupart de ces communes.