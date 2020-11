L’élection présidentielle américaine expliquée aux Océaniens

Pacific Ventury, entreprise de conseil aux organisations publiques et privées basée à Tahiti, s’est donné pour mission d’améliorer la compréhension du monde en gardant une perspective pertinente pour les Océaniens, dont la culture et les besoins présents et futurs diffèrent de ceux du reste du monde. C’est dans cette optique que son fondateur, Philippe Lemonnier, organise mardi 3 novembre une journée spéciale élections américaines, à suivre gratuitement sur Zoom ou sur Facebook.

« L’élection américaine est un événement majeur qui impacte non pas que les États-Unis mais l’ensemble du monde, dit Philippe Lemonnier, et ça va avoir des conséquences au fenua aussi, au plan économique, au plan environnemental, au plan des mouvements de personnes et de toutes les industries qui peuplent notre économie. Donc il est important de se préparer et d’essayer de donner du sens à ce qui va se passer mardi. »

Pour ce faire, Pacific Ventury a réuni une dizaine d’experts internationaux dans différents domaines, issus de différents pays du monde, États-Unis mais aussi Australie, Grande-Bretagne ou Pakistan. Il s’agit de comprendre les enjeux à venir à la lumière des premiers résultats électoraux. Un événement en ligne, gratuit, découpé en trois sessions à 8 heures pour comprendre le système institutionnel américain, 11h30 pour comprendre le contexte international et Pacifique, et 18 heures pour tirer les premiers enseignements des résultats qui commenceront à arriver.

Pour y assister gratuitement, il suffit de s’inscrire sur la session Zoom ou de suivre les Facebook live de Pacific Ventury. « Le reste de la journée, précise Philippe Lemonnier, les équipes de Pacific Ventury seront sur Twitter et Facebook pour donner des résultats en continu, des analyses, des commentaires sur tout ce qui se passe, comme ça les gens même au travail pourront assister à l’événement. »

Philippe Lemonnier n’en est pas à son coup d’essai. Il est l’un des instigateurs des rencontres TedXPapeete, et des « Conversations curieuses », ces apéros-discussions destinés aux managers polynésiens. Ouverture d’esprit, bienveillance et rigueur sont les principes qui animent les équipes qu’il met sur pied.

Une façon inédite de suivre cet événement de portée mondiale, sans perdre de vue l’Océanie et ses réalités.