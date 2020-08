L’enseignement protestant ferme tous ses établissements de Tahiti pour une semaine

Réuni ce dimanche, le conseil d’administration de l’enseignement protestant a décidé de fermer au public tous ses établissements secondaires de Tahiti jusqu’au lundi 24 août. Sont concernés trois écoles, trois collèges et lycées et un pôle d’enseignement supérieur.

Le lycée Samuel Raapoto de Arue et le lycée John Doom de Taravao avaient déjà annoncé leur fermeture ce week-end. Mais la direction de l’enseignement protestant a décidé d’aller plus loin. « Conformément au principe de précaution », et « à la suite des situations de Covid-19 détectées et avérées dans les établissements ayant des liens les uns avec les autres », toutes les écoles et lycées protestants de Tahiti vont fermer et ce jusqu’au lundi 24 août 2020.

S’ajoute donc aux deux lycées, l’école primaire de Taunoa, l’école élémentaire Charles Vienot, l’école maternelle de Maheanuu a Mai, le lycée-collège Pomare IV, ainsi que le pôle d’enseignement supérieur de Taunoa.

Stratégie différente dans le public

Cette décision aurait été prise « en accord avec l’Église protestante ma’ohi », mais aussi « en concertation avec les autorités publiques ». Elle parait pourtant aller à l’encontre des recommandations du ministère de l’Éducation. Christelle Lehartel avait insisté, jeudi, sur l’application d’un protocole sanitaire prévoyant seulement la fermeture de classes ou d’établissements ciblés en fonction des cas de Covid-19 confirmés. Raison pour laquelle les lycées public Paul Gauguin et du Diadème, où ont été identifiés des cas de Covid-19 pendant le week-end, ont seulement demandé aux élèves des classes concernées de rester confinés. La direction de l’enseignement catholique semble pour le moment sur cette même ligne.

Pour justifier cette position, le directeur de l’enseignement protestant, Thierry Temauri rappelle que beaucoup de familles ont un enfant dans une maternelle ou une primaire protestante et certains de ses frères et sœurs dans les collèges et lycées. L’élève de Raapoto et l’enseignant de John Doom qui ont été testés positifs ce week-end ont donc pu propager le virus, par chaîne de contact, jusqu’à un autre établissement.

L’enseignement protestant assure que « le personnel enseignant et non-enseignant » de ses établissements demeure « mobilisé et en service afin de mettre en place un protocole sanitaire plus strict tout en assurant la continuité pédagogique ». Pour Thierry Temauri cette semaine sera aussi l’occasion de retravailler et durcir les règles sanitaires.