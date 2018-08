L’épidémie de grippe A, toujours en cours      

Le dernier bulletin de veille sanitaire de la Direction de la santé annonce que l’épidémie de grippe A (H1N1) est toujours en cours avec 48 cas confirmés. Un nombre de cas qui est en hausse sur la dernière quinzaine.

Du côté de la dengue de type 2 en Polynésie pas de nouveau cas depuis les deux cas diagnostiqués à Raiatea lors des semaines du 18 et 24 juin. Concernant la dengue de type 1, 14 cas ont été confirmés et 3 cas probables, entre le 16 et 29 juillet.

Quant à la leptospirose, six cas ont été déclarés pendant cette quinzaine. Quatre cas ont pu être investigués pour lesquels les facteurs de risque étaient le jardinage, le fa’a’apu, la traversée de rivière et les jeux sur un terrain vague.