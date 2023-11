Les agents pénitentiaires reçus au haussariat

Les représentants FO-Justice Polynésie de l’administration pénitentiaire exerçant à Nuutania ont été reçus par le haut-commissaire ce jeudi. Comme le mois dernier, ils demandent l’établissement d’un véritable dialogue social avec leur chef d’établissement dont ils dénoncent le « mépris » et les « décisions arbitraires et incohérentes ».

Le haut-commissaire Eric Spitz et la directrice adjointe de cabinet Anne-Laure Dautry ont reçu jeudi matin les représentants FO-Justice Polynésie des agents pénitentiaires de Nuutania. Ces agents se plaignent depuis un an du manque de dialogue avec le directeur de l’établissement, qui selon eux ne respecte pas les directives sur le sujet édictées en 2021. « C’est toujours la même chose, on le rencontre, il nous fait des promesses, et chaque fois il faut taper sur la table pour lui faire entendre raison », dit le secrétaire territorial du syndicat, Karl Manutahi. Les agents de Nuutania accusent leur chef de « défaire toutes les décisions qui ont été prises par les anciens directeurs, au lieu de maintenir ce qui est bien et d’améliorer ce qu’il y a améliorer. »

Mais le directeur de Nuutania, qui était parti en séminaire le mois dernier et n’avait pas rencontré les représentants du personnel, est revenu puis reparti en vacances aux Tuamotu sans leur accorder de temps, dit Karl Manutahi : « C’est une forme de mépris vis-à-vis de nous », dit-il. La principale revendication est de compléter l’effectif, et de faire droit à quelques unes des nombreuses demandes de retour au fenua d’agents polynésiens actuellement en métropole. Le syndicat demande donc la mise en place d’un groupe de travail pour évaluer les besoins et les faire remonter à Paris. Il évoque aussi les rénovations nécessaires de Nuutania promises de longue date mais toujours pas réalisées, celles de la structure de Raiatea, en attente d’un permis de construire que doit délivrer le Pays, et la nécessité de faire un audit, le dernier datant de 2003.

Les centres de détention de Polynésie emploient environ 250 agents. Selon le syndicaliste, plus d’une centaine de Polynésiens déjà en poste en métropole souhaitent revenir, et une cinquantaine d’autres sont en formation. L’âge moyen des agents à Tahiti étant de 30 à 40 ans, selon le syndicat, il ne sera clairement pas possible de faire revenir tous ceux qui le souhaitent.

Selon FO-Justice Polynésie, qui dit avoir apprécié la qualité d’écoute du haut-commissaire, ce dernier « prendra les dispositions nécessaires avec qui de droit pour apaiser le climat social au sein du CP de Faa’a Nuutania. »