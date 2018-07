Les clubs de va’a aussi engagés dans les championnats du monde

Les 18ème championnats du monde de va’a vitesse vont démarrer le 19 juillet sur le plan d’eau de Taaone. En plus d’une sélection des meilleurs rameurs, ce sont aussi les meilleurs clubs de chaque pays qui s’affronteront les 24, 25 et 26 juillet prochain en V6 et V12. Les explications de notre expert Alex de Va’a News.