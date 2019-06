Les élus de Faa’a demandent à être poursuivis au tribunal comme leur tavana

Les élus de la commune de Faa’a apportent leur soutien à leur tavana et demandent à être, tout comme leur tavana Oscar Temaru, poursuivis pour « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire Te Reo o Tefana.

La partie civile représentée par Me Cross est intervenue en début de soirée jeudi soir. Me Cross a déclaré lors de sa plaidoirie que c’est « inadmissible, scandaleux et choquant la façon dont a été traité le tavana de Faa’a Oscar Temaru, officier de police judiciaire, lors de sa garde à vue ». Il a déclaré que ce dossier est « vide (…) monté de toute pièce » et qu’il est « politique (…) on a le sentiment qu’on veut la peau d’Oscar Temaru ». Me Cross a aussi, lors de sa plaidoirie, assuré qu’il n’y avait pas de partie civile dans cette affaire. Il affirme que c’est suite à une décision du procureur qu’une enquête préliminaire a été ouverte « pour qu’il ait la maîtrise du dossier ». Et Me Cross dénonce le fait que ce dossier n’ait pas été transmis à un magistrat instructeur et assure que « nous n’avons pas été entendus. On a simplement reçu un avis à victime ».