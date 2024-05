Les fonctionnaires d’État appellent à la mobilisation samedi

Cinq syndicats de la fonction publique d’État seront demain matin devant le Haut-commissariat pour remettre un courrier demandant aux ministères des Outre-mer, de la Fonction publique, et des Finances un calcul de pension « plus juste » pour les 6 100 personnées concernées au fenua, après la réforme de l’ITR qui aboutit à une baisse drastique du montant des retraites des fonctionnaires indexés.

Les syndicats de la fonction publique d’État – CFE-CGC, CGT, FNEC FP (FO Polynésie), FSU et Solidaires Douanes – se rassembleront demain matin à partir de 8h30 devant le Haut-commissariat, pour protester contre la cotisation volontaire de retraite additionnelle de la fonction publique, supposée compenser l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui baisse un peu plus chaque année depuis 2008. Le décret d’application du nouveau système a été publié début avril, et les fonctionnaires ultramarins n’abandonnent pas leur revendication pour « un calcul de pension plus juste » : pour eux le montant de leur retraite doit être calculé sur leur traitement brut majoré.

« Avant la réforme de 2008, on pouvait partir avec un taux de remplacement avoisinant les 70%, explique John Mau, de la FSU education, aujourd’hui c’est 40 à 45% ». Parfois moins, disent d’autres fonctionnaires d’Etat dont certains qui n’ont jamais cotisé à un régime complémentaire ont calculé qu’ils ne toucheraient plus que 30% de leur traitement. La députée Mereana Reid-Arbelot porte leur voix à Paris.

Pour rappel, la fonction publique d’État représente 6 100 personnes actives, qui sont donc concernées par ce nouveau dispositif. Et parmi elles, 85% de Polynésiens. « Comme par hasard », conclut amèrement l’un d’entre eux.