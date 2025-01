Les îles de la Société en vigilance orange pour fortes pluies

Tahiti, Moorea et les Raromatai doivent s’attendre à des forts cumuls de pluie, et donc à de potentielles inondations dans le weekend, a averti le Haut-commissariat ce samedi matin. Alors que la dépression Pita continue sa course vers l’Est et donc vers le fenua, l’Ouest des Australes a aussi été placé en face de « mise en garde » cyclonique. Des vents forts, des pluies intenses et une mer agitée sont prévus pour l’ensemble de l’archipel ce week-end.

Le temps pluvieux est là pour rester. La Polynésie est actuellement traversée par un couloir dépressionnaire, parcouru par plusieurs perturbations, des Australes Nord jusqu’aux Gambier. De quoi engendrer des précipitations importantes. Ainsi le Haut-commissariat a annoncé ce matin le placement des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent en vigilance orange pour fortes pluies. « D’importants cumuls de pluies et un temps orageux sont attendus » ces deux prochains jours, précise Météo France, qui alerte notamment sur la fin de journée de ce samedi. La population est comme d’habitude appelée à limiter les déplacements, les activités à risque (montagne, loisirs nautiques), les traversées à gué, ne pas s’approcher des rivières en crue, ou des caniveaux qui peuvent se transformer en torrent, et à suivre les bulletins météo.

Parmi les minimums se déplaçant dans la région, la dépression tropicale modérée Pita, qui devrait ponctuellement devenir une dépression forte avec des vents moyens au dessus de 90 km/h. Formée entre Fidji et Tonga, actuellement aux abords des îles Cook, elle continue sa route vers l’Est vers le fenua. Et même si elle devrait s’affaiblir avant son arrivée sur les Australes, Rimatara et Rurutu ont été placés en phase de mise en garde cyclonique à 15 heures vendredi. « La situation est suivie par la direction de la protection civile en lien étroit avec les services de la direction interrégionale de Météo France » précise le Haut-commissariat, qui appelle là aussi à la plus grande vigilance.