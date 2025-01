La bibliothèque universitaire de l’UPF organise la 9e Nuit de la lecture le vendredi 24 janvier. Au programme : rencontres littéraires, ateliers culturels, jeux pour enfants et découverte du patrimoine polynésien. Un événement gratuit et ouvert à tous, qui attire chaque année un public toujours plus nombreux, curieux de profiter de cette soirée en famille.

Vous cherchez une soirée originale et gratuite pour commencer l’année en beauté ? Rendez-vous à la Bibliothèque Universitaire de l’UPF, vendredi 24 janvier à l’occasion de la 9e Nuit de la Lecture. Dès 18 heures, la bibliothèque universitaire ouvrira ses portes avec des activités variées. Les adultes pourront rencontrer l’écrivain Raanui Daunassans, auteur de Marau Taaroa, dernière reine de Tahiti, qui plongera le public dans l’histoire fascinante de cette figure emblématique. Une initiation au himene tumu sera également proposée par l’association Reo UPF, tandis que l’artiste Vanaa animera un atelier créatif autour des mots. Pour les plus jeunes, la soirée réserve aussi des surprises : jeux de piste pour explorer les rayonnages, projections de films et ateliers comme le râpage traditionnel de coco.

« Un public de plus en plus divers »

Les familles auront aussi la chance d’explorer le fonds patrimonial polynésien, « un trésor historique » rarement accessible au public qui devrait se déplacer nombreux. Car selon Anna Deschamps, médiatrice documentaire La nuit de la lecture attire chaque année un public de plus en plus nombreux: « on a de plus en plus de monde qui fréquente la BU, notamment pendant ces moments-là. C’est très encourageant pour nous. C’est pourquoi nous essayons, comme chaque fois, de proposer une programmation de qualité, qui attire un public de plus en plus divers ». Elle insiste également sur l’accessibilité des collections qui « ne sont pas réservées à la communauté universitaire » puisqu’elles comprennent un large fonds jeunesse, avec des romans et des bandes dessinées.

À noter aussi que la Maison de la culture proposera également sa Nuit de la Lecture le samedi 25 janvier. Sa programmation inclut habituellement des contes, des ateliers jeux de société et bien plus. Préparez vous donc à un dernier weekend de janvier 100% lecture.