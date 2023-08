Les inscriptions au Hura Tapairu sont ouvertes

La 17e édition du Hura Tapairu se déroulera du 22 novembre au 2 décembre prochain. Les groupes de danse peuvent s’inscrire jusqu’au 1er octobre sur le site officiel de l’événement ou directement à la Maison de la culture.

Après le Heiva, place au Hura Tapairu. La 17e édition de cet incontournable concours de danse aura lieu du 22 novembre au 2 décembre prochain. En prévision de ces deux semaines de spectacles, la Maison de la culture appelle dès à présent les troupes à s’inscrire. Pour rappel, l’an dernier, 31 formations s’étaient présentées : Manohiva et Poerava Taea avaient raflé presque tous les prix. La compétition est ouverte à tous les groupes, toutes les écoles et associations. Retrouvez plus d’informations sur le site www.huratapairu.com, ou sur place auprès de la cellule production de la Maison de la Culture.