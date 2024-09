Les inscriptions au premier Ekiden du fenua sont ouvertes

L’Ekiden, cette course en relais dont on vous parlait déjà en juillet, aura lieu le 24 novembre prochain à Papeete. Le parcours est encore en cours de validation, mais il devrait consister en une boucle entre le stade Bambridge et l’ancien rond-point Chirac. Les coureurs ont le choix entre deux épreuves : la Socredo Ekiden, un marathon relais de 42,195 km, ou la Polynésienne des eaux half-Ekiden, qui propose une distance équivalente à un semi-marathon.

C’est désormais officiel, la Fédération d’athlétisme de Polynésie française organisera bel et bien son tout premier Ekiden cette saison. Ce marathon en relais, inspiré d’une épreuve japonaise, se court par équipes de six personnes, chacune parcourant un tronçon de 5 km, 10 km ou 7,195 km. C’est en tout cas le défi qui attend ceux qui se lanceront sur la Socredo Ekiden. Pour ceux qui préfèrent une version plus courte, la Polynésienne des eaux half-Ekiden est une option : il s’agit d’un semi-marathon en relais, par équipes de trois, avec des distances de 5 km, 10 km et 6 km.

Une centaine d’équipes par course

Le parcours, encore en attente de validation, devrait être conçu sous forme de boucle entre le stade Bambridge et l’ancien rond-point Chirac. Un format favorisant les encouragements du public qui devrait se déplacer nombreux puisque les organisateurs attendent près de 900 participants, soit environ une centaine d’équipes par épreuve. Concernant les coûts de l’inscription, pour les non-licenciés, il faudra compter 21 000 francs pour participer à la Socredo Ekiden et 10 500 francs pour la Polynésienne des eaux half-Ekiden. Ces épreuves sont ouvertes à toutes les équipes, qu’elles soient open, entreprises, uniformes, ou issues des clubs. A noter enfin que cet évènement à aussi un aspect solidaire puisqu’une partie des fonds récoltés seront reversés au Fare Heimanava Papa Nui.