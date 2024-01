Les JO recrutent toujours

L’antenne locale du comité organisateur des Jeux olympiques de Paris 2024 entame sa dernière phase de recrutement afin de consolider son équipe pour la période des épreuves de surf à Teahupo’o. 46 postes en CDD de un à trois mois sont à prendre. Quatre job datings sont prévus à Papeete et Taravao, fin février et début mars, et pour y participer il faut d’abord s’inscrire en ligne.

Dernière ligne droite pour le recrutement local autour des épreuves olympiques de surf : il reste 46 postes à pourvoir, en contrat à durée déterminée de 1 à 3 mois

Quatre « job datings » vont être organisés au Sefi, deux à Papeete les 28 février et 6 mars, et deux à Taravao les 29 février et 7 mars. Attention, pour accéder au job datings il faut d’abord s’inscrire en ligne.

Les postes sont séparés en trois catégories. La première est orientée « services » et comprend 20 postes à pourvoir : gestion des arrivées et départs, opérations de transport, coordination des hébergements et de la restauration. Esprit d’équipe, flexibilité, rigueur, bon relationnel, bonne maitrise du français et de l’anglais et une bonne connaissance de Tahiti sont parmi les qualités requises. Pour postuler : https://lnkd.in/gD9RGu5m

Le deuxième catégorie est orientée « sport », avec 6 postes au total, dont un de « vigie Water Patrol ». Les autres sont des postes de « coordinateurs » des services aux athlètes, aux fédérations internationales, aux officiels techniques etc… Pour postuler : https://lnkd.in/g64x4JGx

La troisième catégorie est orientée « organisation », avec là encore 20 postes à pourvoir : gestion des accréditations, des uniformes, adjoint à la sécurité sur site, responsable de la logistique et de la signalétique, de la technologie sur site ou encore du nettoyage, responsable médical des athlètes, responsable des partenariats… Pour postuler : https://lnkd.in/g6msRiKQ